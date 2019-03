Milyoner olmak için değil, iyilik için yarıştı

Gündoğan, Kenya'da kaldığı dönemde yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kenya'da sağlık ekibinde hizmette bulunurken AIDS'e bağlı tümörler, tüberküloz, sıtma ve enfeksiyonlara bağlı hastalıkların yaygın olarak yaşandığını gördüm. Savunmasız kadınlar ve çocuklar beni hem doktor hem de insan olarak üzüyor ve derinden yaralıyor. Temel hak ve özgürlük dediğiniz birçok şey o insanlarda yok. Onlar için akan temiz su, çeşmeyi açıp suyunuzun akması bile lüks oluyor. Rahmetli babam, ilim aşığı ve iyi bir Müslüman'dı. Çok sık bize söylediği bir şey vardı; 'Her şeyin zekatını vermek lazım ve her şeyin zekatı da kendi cinsindendir.' Örneğin, ilminiz varsa o ilmi ücretsiz anlatmak, onun zekatıdır ve onu bereketlendirir. Gönüllü çalışmayı sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Rabb'im bana her şeyi verdi, ben de onun zekatını vermek istediğim için sosyal projelerde yer almak istedim."

- Kazandığı parayı Yeryüzü Doktorları'na bağışladı

Sivil toplum örgütlerine yardım konusunda elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Gündoğan, yarışmaya katılma sürecini şöyle anlattı: