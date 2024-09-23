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Milyoner patrondan, 3 yıl boyunca dadının çıplak videolarını çekmiş! Duman dedektörü detayı çileden çıkardı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.09.2024 12:16
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ABD’de fast food zinciri sahibinin dadının odasını tam 3 yıldır gözetleyerek, dadının çıplak videolarını kaydettiği ortaya çıktı. Dadının gizli kamerayı fark ettiği anda odada sindiği görülürken, milyoner patrona 2 milyon dolarlık dava açtı.

25 yaşındaki Kolombiyalı dadı Kelly Andrade, ABD’de tavuk fast food zinciri sahibi, 35 yaşındaki Michael Esposito ve ailesiyle birlikte New York'un Staten Island kentindeki lüks evlerinde yaşıyordu. 3 yıl boyunca aynı evde milyonerin çocuklarına bakan ve kendi odasında zaman geçiren 25 yaşındaki Andrade, bir şeylerin ters gittiğini fark etmesiyle her şey ortaya çıktı.

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DUMAN DEDEKTÖRÜNE KAMERAYI GİZLEMİŞ

25 yaşındaki dadı, yatak odasında duman dedektörünün içine gizlenmiş kamera bulmasıyla korku kapıldı. Binlerce çıplak videolarının kaydedildiğini anlaysn dadı, milyonere dava ederek hakkındı aradı.

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ÖNCE GÖZALTI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Tavuk zinciri sahibi Esposito’ya Brooklyn Federal Mahkemesi tarafından dava açıldı. Dört yıa kadar hapis istemiyle gözaltına alınan milyoner, Staten Island Bölge Savcısı ve Staten Island hakimi tarafından, iki yıllık denetimli serbestlik ve danışmanlık hizmetini tamamlaması koşuluyla serbest bırakıldı.

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2 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEDİ

Manhattan’da görülen davada milyoner patrona, ‘uyarı’ ikazı yapıldı. Ardından dadıya 2 milyon dolar cezai tazminat ve 780.000 dolar manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

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‘‘BANA VERDİĞİ ZARARIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK’’

New York Post'a dergisin konuşan dadı, öfkeli bir şekilde durumu anlatırken, " Öfkeliydim çünkü bana verdiği zararın geri dönüşü yoktu. Üç yıldır yaşadığım tüm durum için yeterli değil. Yeterli değil’’ diyerek açıkladı.
İki yıldır eşiyle birlikte New Jersey'de yaşayan Kolombiyalı, "istismar mağduru" olan diğer bakıcıları ve göçmenleri cesaretlendirmek için olayı kamuoyu ile paylaştığını söyledi.

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Dadı çıplak abd dedektör gizli kamera milyoner
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