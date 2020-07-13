Milyonerlerden hükümetlere: Ödediğimiz vergileri artırın

Yedi ülkeden milyonerler, korona krizi nedeniyle servetlerinin daha fazla vergilendirilmesi çağrısı yaptı. Çoğu ABD’li 80’i aşkın milyoner, kaleme aldıkları açık mektupta, ‘’Bugün buna imza atan milyonerler olarak, hükümetlerimizi bizim gibi insanlar için vergileri artırmaya çağırıyoruz: Derhal, kayda değer biçimde ve kalıcı olarak’’ ifadelerini kullandı.

‘’İnsanlık için milyonerler’’ başlıklı mektupta, COVID-19’un yol açtığı ya da daha da görünür kıldığı problemlerin hayırseverlikle çözülemeyeceği de belirtildi.

Pandeminin yol açtığı kriz nedeniyle yarım milyar insanın yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen mektupta, milyonlarca insanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ve çok sayıda çocuğun, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı okuluna dönme imkanının bulunmadığı belirtildi.

Hükümetlerin sorumluluk alarak gerekli fonları sağlama ve bunları adil biçimde dağıtmak zorunda olduğu ifade edilerek, "Gezegenin en varlıklılarına getirilecek kalıcı bir vergi artışıyla sağlık sistemlerimizi, okullarımızı ve güvenliğimizi finanse edebileceğimizden eminiz’’ denildi.