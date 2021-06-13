Milyonerlerden 'Zenginlerden Daha Fazla Vergi Alınsın' Çağrısı

Almanya ve Avusturya'dan 36 milyoner, zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve çok yüksek gelirli kesimler için olağanüstü ek vergiler oluşturulmasını talep etti.
Aralarında ülkenin önde gelen IT firmalarından STP’nin sahibi Ralph Suikat, Schwarz Pharma adlı ilaç üretim şirketinin sahibi Antonis Schwarz ve ailesinden kalan mirasla milyarder olan Stefanie Bremer gibi isimlerin bulunduğu katılımcılar, devletin kendileri gibi aşırı zenginlerden az vergi almasından rahatsız olduklarını ve sosyal programlara katkı sağlanması koşuluyla daha fazla vergi ödemek istediklerini açıkladılar.
Sosyal medya üzerinden paylaştıkları "taxmenow" (beni şimdi vergilendir) adlı ortak çağrıda, zenginlerin ödediği gelir vergisinin arttırılmasının yanı sıra somut öneriler arasında 500 bin Euro’nun üzerinde mal varlığı olan mükelleflerden devletin yüzde 5 servet vergisi alması, miras vergisinin yükseltilmesi ve vergi kaçakçılığına karşı daha katı kurallar gündeme getiriliyor. Ülkede yıllık geliri 500 bin Euro'dan fazla 2 milyon insan bulunurken, bunlardan alınan verginin iki yıl boyunca yüzde 5 oranında arttırılması 100 milyar Euro ek gelir anlamına geliyor. Çağrıya destek veren aşırı zenginler, çok sayıda zengininin karlı yatırımları olduğunu ve bu yatırımları satmadıkları sürece vergi ödemediklerine de dikkat çekti.
Corona koşulları nedeniyle sosyo-ekonomik eşitsizliğin arttığı belirtilirken, fakirlerin daha da fakirleştiğini, zenginlerin büyük bölümünün ise servetlerini arttırdığını ifade eden zenginler grubu, devletin tasaruffta bulunmak için sosyal giderleri kısmak yerine yüksek gelir sahiplerini sorumluluğa davet etmesini, dar gelirlilerin Corona sonrasında, gelecek yıllarda tasarruf baskısı altında olmaması gerektiğini dile getirdi.
Danışmanlık firması Boston Consulting Group'un (BCG) bundan kısa bir süre önce yayımladığı "Küresel Varlık 2021" başlıklı raporda da, Corona salgınında varlıklı kesimin servetinin katlandığı ortaya çıkmış, Almanya'daki dolar milyonerlerinin sayısının son yıl 35 bin kişi artarak toplamda 542 bine ulaştığı saptanmıştı. Buna göre, Almanya’daki zenginlerin varlıklarında bir önceki yıla göre ortalama yüzde 6'lık bir büyüme oldu.
Avrupa'da en çok zenginin yaşadığı ülke olan Almanya'da, zengin ile yoksul arasındaki uçurum hızla artıyor. Ülkede yoksulluk iki Almanya’nın yeniden birleştiği 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Hükümetin 2020 yılı rakamlarına göre nüfusun yüzde 15,7'si yoksul ya da yoksulluk sınırında yaşıyor. Corona krizi nedeniyle orta vadede çok sayıda iflas bekleyen uzmanlar, yoksulluğun önümüzdeki dönemde artarak daha da can yakıcı bir sorun olacağını savunuyor. Yoksulluktan en çok etkilenenler ise tek başına çocuk yetiştirenler, işsizler ve çok çocuklu göçmen aileler. Almanya için yoksulluk sınırı, tek başına yaşayan bir kişi için 1074 Euro, 14 yaş altında iki çocuğu bulunan bir çift içinse 2256 Euro olarak kabul ediliyor.