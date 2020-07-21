HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Milyonerlerin seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Milyonerlerin seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Milyonerler için bu hafta sonu düzenlenecek seks partisine, yalnızca koronavirüs testi negatif çıkanlar kabul edilecek.

Milyonerlerin seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Giriş ücreti 24 bin TL olan ve Stanley Kubrick’in ünlü filmi Eyes Wide Shut türü bir erotik partiye girebilmek için misafirlerden negatif sonuçlu koronavirüs testi isteniyor. Yalnızca kooronavirüs testi negatif olanların kabul edileceği partinin Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Parti, Lisbon’a bir saat uzaklıktaki Comporta’da özel bir villada yapılacak.

Yerel haberlere göre partiye şimdiden 40 kişi kayıt yaptırmış. Yalnız kişilerin de tek başına katılabileceği partide özel bir suitte geceyi geçirmek isteyen çiftler, parti için 24 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

0_kubrick-eyes-wide-shut-epstein

Özel üyelik alan Purilia tarafından düzenlenen partinin web sitesinde iş insanları ve ünlüler için lüks deneyimler sunulacağı vaad ediliyor. Bu yılın başında yine Lisbon’da düzenlenen benzer bir partiye politikacılar, futbolcular ve televizyon yıldızları katılmıştı.

Topluluğa henüz üye olmamış adaylar ise, kabul sürecinde titizce düzenlenmiş bir dizi görüşmeden geçiyor. Cumartesi günü yapılacak etkinlikte katılımcılara kimliklerini gizleyebilmeleri için Venedik tarzı maskeler verilecek.

0_Young-man-blindfolding-smiling-woman-during-foreplay-sex-play-c

Partinin yapılacağı villanın lokasyonu ise sır gibi saklanıyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada özel etkinliğe katılacak kişi sayısının koronavirüs önlemleri nedeniyle belirlenen kısıtlamaları aştığını, ancak parti organizatörlerinin basında etkinlik için izin alındığı yönünde beyanat verdiğini belirtti.

Konukları karşılamak için bekleyecek olan lüks limuzinler, aynı zamanda misafirleri gizli parti mekanına götürecek.

0_Aerial-view-of-the-beautiful-Comporta-Beach-at-the-Troia-Peninsula

Organizatörler ise yayınladıkları mesajda “Purilia, yüksek mükemmellik standartlarını koruyarak, yaratıcı ve kültürel açıdan zengin programlarla; sağladığı güvenli ortamla üyelerimizin ve misafirlerimizin eğlence ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için var” açıklamasında bulundu.

Lizbon’dan bir saat mesafe uzaklıkta bulunan Comporta, Portekiz’in en iyi saklanan sırrı olarak tarif ediliyor. Bölge, Portekizliler dışında Fransız ve İngiliz ziyaretçiler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Comporta’da tatil yapan ünlüler arasında Nicolas Sarkozy, Carla Bruni ve Madonna gibi isimler bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin alındı!Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin alındı!
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!

En Çok Okunan Haberler

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılmıştı! Yeni gelişme

ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılmıştı! Yeni gelişme

Ukrayna’da rehine krizi: Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin alındı!

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Brezilya'da iki bakanda Covid-19 tespit edildi

Brezilya'da iki bakanda Covid-19 tespit edildi

Oxford aşısı bu yıl içinde piyasaya çıkabilir!

Oxford aşısı bu yıl içinde piyasaya çıkabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.