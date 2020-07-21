Milyonerlerin seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Giriş ücreti 24 bin TL olan ve Stanley Kubrick’in ünlü filmi Eyes Wide Shut türü bir erotik partiye girebilmek için misafirlerden negatif sonuçlu koronavirüs testi isteniyor. Yalnızca kooronavirüs testi negatif olanların kabul edileceği partinin Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Parti, Lisbon’a bir saat uzaklıktaki Comporta’da özel bir villada yapılacak.

Yerel haberlere göre partiye şimdiden 40 kişi kayıt yaptırmış. Yalnız kişilerin de tek başına katılabileceği partide özel bir suitte geceyi geçirmek isteyen çiftler, parti için 24 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Özel üyelik alan Purilia tarafından düzenlenen partinin web sitesinde iş insanları ve ünlüler için lüks deneyimler sunulacağı vaad ediliyor. Bu yılın başında yine Lisbon’da düzenlenen benzer bir partiye politikacılar, futbolcular ve televizyon yıldızları katılmıştı.

Topluluğa henüz üye olmamış adaylar ise, kabul sürecinde titizce düzenlenmiş bir dizi görüşmeden geçiyor. Cumartesi günü yapılacak etkinlikte katılımcılara kimliklerini gizleyebilmeleri için Venedik tarzı maskeler verilecek.