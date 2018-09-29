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MilyonFest Eskişehir etkinliğinde Şebnem Ferah coşkusu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'MilyonFest Eskişehir' etkinliğinde sahneye çıkan Türk rock müziği sanatçısı Şebnem Ferah, hayranlarını coşturdu.  Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Mola Tesisleri'nde 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MilyonFest Eskişehir etkinliği yoğun ilgi görüyor.

MilyonFest Eskişehir etkinliğinde Şebnem Ferah coşkusu 

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'MilyonFest Eskişehir' etkinliğinde sahneye çıkan Türk rock müziği sanatçısı Şebnem Ferah, hayranlarını coşturdu.
Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Mola Tesisleri'nde 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MilyonFest Eskişehir etkinliği yoğun ilgi görüyor. Etkinliğin ikinci gününde Şebnem Ferah sahneye çıktı. Sevilen sanatçı, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Aynı akşam sahneye çıkan Umut Kuzey'in şarkılarına da yüzlerce genç eşlik etti. Kuzey, şarkılarını söylerken Eskişehirsporlu taraftarın oluşturduğu Bando EsEs Grubu da sahneye çıktı. Bando Es Es, Eskişehirspor'un marşlarını çaldı, izleyiciler de hep bir ağızdan bu marşları söyledi.
Umut Kuzey, Bando EsEs'in sahneye çıkmasıyla ilgili olarak, "Festivaller sadece müzik ve eğlence demek değil. Gençliğin ne kadar sporsever olduğunu da görmüş olduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

MilyonFest Eskişehir etkinliğinde Şebnem Ferah coşkusu MilyonFest Eskişehir etkinliğinde Şebnem Ferah coşkusu MilyonFest Eskişehir etkinliğinde Şebnem Ferah coşkusu MilyonFest Eskişehir etkinliğinde Şebnem Ferah coşkusu

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