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MilyonFest İzmir başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek “MilyonFest İzmir” yarın başlayacak.

MilyonFest İzmir başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek “MilyonFest İzmir” yarın başlayacak.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ve Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Karşıyaka’da gerçekleşecek festivalde Teoman, Duman, Şebnem Ferah, Athena, Selda Bağcan ve Ceza’nın da aralarında olduğu 21 sanatçı konser verecek.

Yarın başlayacak festivalin programı şöyle:

19 Ekim Cuma:

Şebnem Ferah

maNga

Feridun Düzağaç

Fatma Turgut

Pera

Son Feci Bisiklet

Beyefendi

20 Ekim Cumartesi:

Athena

Selda Bağcan

Pinhani

Pamela

Niyazi Koyuncu

Anıl Piyancı

Başıbozuk

21 Ekim Pazar:

Teoman

Duman

Ceza

Cem Adrian

Baba Zula

Can Gox

Nova Norda

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