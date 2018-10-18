MilyonFest İzmir başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek “MilyonFest İzmir” yarın başlayacak.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ve Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Karşıyaka’da gerçekleşecek festivalde Teoman, Duman, Şebnem Ferah, Athena, Selda Bağcan ve Ceza’nın da aralarında olduğu 21 sanatçı konser verecek.
Yarın başlayacak festivalin programı şöyle:
19 Ekim Cuma:
Şebnem Ferah
maNga
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Son Feci Bisiklet
Beyefendi
20 Ekim Cumartesi:
Athena
Selda Bağcan
Pinhani
Pamela
Niyazi Koyuncu
Anıl Piyancı
Başıbozuk
21 Ekim Pazar:
Teoman
Duman
Ceza
Cem Adrian
Baba Zula
Can Gox
Nova Norda
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
İtalya'dan Türkiye'ye küstah 'işgal' suçlaması
İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum