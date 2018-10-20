MilyonFest İzmir'in ilk gününe Şebnem Ferah damgasını vurdu

Orhan SENCER / İZMİR, (DHA) - 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek “MilyonFest İzmir” dün başladı.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ve Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla Karşıyaka’da gerçekleşen festival, İzmirli müzik grubu Beyefendi'nin konseriyle başladı. Beyefendi'nin ardından sırasıyla Son Feci Bisiklet, Pera, Fatma Turgut, Feridun Düzağaç ve maNga sahne aldı. İlk günün kapanışını ise Şebnem Ferah yaptı. Festivale katılan binlerce müziksever, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Yarın sona erecek festivalde bugün Athena, Selda Bağcan, Pinhani, Pamela, Niyazi Koyuncu, Anıl Piyancı ve Başıbozuk sahne alacak.
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