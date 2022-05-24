Milyonlar bu haberi bekliyor! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkıyor mu?

2 yıldan uzun süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkisi giderek zayıfladı. Türkiye'de de salgınla mücadele sonucu gelinen noktada tedbirler gevşetildi. Maske kullanımı toplu taşıma araçlarında hâlâ zorunlu ancak bugün son gün olabilir. Maske zorunluluğunun kalkması bu akşam açıklanacak günlük Kovid-19 tablosunda...

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs'ta, vakaların üç gün boyunca binin altında olması durumunda maske kullanımının toplu taşımada da serbest olacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından milyonların gözü koronavirüs verilerine çevrildi.

BEKLENEN GÜN OLABİLİR Mİ?

Bakan Koca'nın duyurusunu yaptığı 22 Mayıs'ta vaka sayısı 905'ti. Dün akşam ise 922 vaka açıklandı. Vakaların iki gündür üst üste 1000'in altında gerçekleşmesi üzerine toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı günün bugün olabileceği beklentisi yükseldi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Mayıs'ta paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte 123 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 922 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 115 oldu.

22 Mayıs'ta açıklanan verilere göre ise 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

