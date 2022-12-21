Milyonlar bu soruyu soruyor... Meteoroloji uzmanından ezber bozan çıkış! Yıl sonuna kadar diyerek açıkladı: Bırakın karı...

Yılbaşına günler kala ve kışın ilk ayı geride bırakılırken yurtta hava durumuna dair art arda uyarılar geliyor. En çok merak edilenler arasında İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı bulunuyor. Bu kapsamda gelen farklı açıklamalar dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın doğusu için yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar ise hava sıcaklıkların artacağına değinirken "Yılın sonuna kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor" dedi. Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde "İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar" açıklamasını yaparken Orhan Şen'den ise "1 hafta yağış yok" açıklaması geldi. İşte Türkiye'de hava durumuna dair son ayrıntılar...

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METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

"BIRAKIN KARI, YAĞMUR DAHİ YOK"

Meteoroloji uzmanları ve MGM'nin açıklamalarının ardından meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan gelen açıklama dikkat çekti. "Yurdumuz tekrar yağışsız bir döneme giriyor. Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor, bırakın karı, yağmur dahi yok. Hava sıcaklıkları bugüne göre biraz artacaktır ancak mevsim normalleri civarında seyredecektir."

"KIŞ YAĞMURU ŞEKLİNDE YAĞACAK"

Farklı meteoroloji uzmanlarından ise özellikle İstanbul özelinde yağış görüleceği yönünde açıklamalar gelmişti. Kerem Ökten bu kapsamda yaptığı bir paylaşımda “İstanbul'da her geçen saat poyraz kuvvetlenecek. Yarın (bugün) hem çok soğuk hem de yağmur var. Yağış kış yağmuru şeklinde orta kuvvette ve soğuk yağacak. Rüzgarla birlikte camlardan buğu yaparak akacak.” ifadelerine yer verirken daha önceki bir açıklamasında şunları söylemişti:

“Pazartesi çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar."

"1 HAFTA YAĞIŞ YOK"

Orhan Şen ise çarşambadan itibaren 3-4 gün yağış görülmeyeceği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Salı iç kesimlerde sıcaklıklar azalmaya devam edecek. Marmara ve Karadeniz kıyısında hafif yağmur. İç anadolunun doğusu ve güneyinde kar yağışı görülecek. Çarşamba tüm ülkede yağış kesiliyor ve 3-4 gün yağış yok. İç kesimlerde sis görülecek.”

Şen, bugün yaptığı paylaşımda 1 hafta yağış görülmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul bugün sabah Sisli gündüz parçalı bulutlu sıcaklık 11 C. Hafta sonu Lodos ile birlikte 13-14 C ye çıkacak. 1 hafta yağış yok."