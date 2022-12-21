HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milyonlar bu soruyu soruyor... Meteoroloji uzmanından ezber bozan çıkış! Yıl sonuna kadar diyerek açıkladı: Bırakın karı...

Milyonlar bu soruyu soruyor... Meteoroloji uzmanından ezber bozan çıkış! Yıl sonuna kadar diyerek açıkladı: Bırakın karı...

21.12.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul yılın ilk mevsimiyle pazartesi gecesi tanışırken Silivri beyaza büründü. Soğuk havanın etkisini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde kar yağışının devam edip etmeyeceği merak uyandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ve meteoroloji uzmanlarından peş peşe açıklamalar gelirken Ahmet Uçar'ın "Bırakın karı, yağış dahi yok" açıklaması dikkat çekti. Orhan Şen yağışlar için 1 haftalık sürece dikkat çekerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi.

Milyonlar bu soruyu soruyor... Meteoroloji uzmanından ezber bozan çıkış! Yıl sonuna kadar diyerek açıkladı: Bırakın karı...

Yılbaşına günler kala ve kışın ilk ayı geride bırakılırken yurtta hava durumuna dair art arda uyarılar geliyor. En çok merak edilenler arasında İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı bulunuyor. Bu kapsamda gelen farklı açıklamalar dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın doğusu için yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar ise hava sıcaklıkların artacağına değinirken "Yılın sonuna kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor" dedi. Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde "İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar" açıklamasını yaparken Orhan Şen'den ise "1 hafta yağış yok" açıklaması geldi. İşte Türkiye'de hava durumuna dair son ayrıntılar...

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

thumbs_b_c_eadc19c5fee5f92cafc63361ece88406

METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

thumbs_b_c_839809b70a98367a8972e903c19fc0d9

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

"BIRAKIN KARI, YAĞMUR DAHİ YOK"

Meteoroloji uzmanları ve MGM'nin açıklamalarının ardından meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan gelen açıklama dikkat çekti. "Yurdumuz tekrar yağışsız bir döneme giriyor. Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor, bırakın karı, yağmur dahi yok. Hava sıcaklıkları bugüne göre biraz artacaktır ancak mevsim normalleri civarında seyredecektir."

FkacRN1XEAAxMcj

FkacSSLXkAcDxlI

"KIŞ YAĞMURU ŞEKLİNDE YAĞACAK"

Farklı meteoroloji uzmanlarından ise özellikle İstanbul özelinde yağış görüleceği yönünde açıklamalar gelmişti. Kerem Ökten bu kapsamda yaptığı bir paylaşımda “İstanbul'da her geçen saat poyraz kuvvetlenecek. Yarın (bugün) hem çok soğuk hem de yağmur var. Yağış kış yağmuru şeklinde orta kuvvette ve soğuk yağacak. Rüzgarla birlikte camlardan buğu yaparak akacak.” ifadelerine yer verirken daha önceki bir açıklamasında şunları söylemişti:

“Pazartesi çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar."

thumbs_b_c_988b733a57e0d23d134da0fb849395eb

"1 HAFTA YAĞIŞ YOK"

Orhan Şen ise çarşambadan itibaren 3-4 gün yağış görülmeyeceği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Salı iç kesimlerde sıcaklıklar azalmaya devam edecek. Marmara ve Karadeniz kıyısında hafif yağmur. İç anadolunun doğusu ve güneyinde kar yağışı görülecek. Çarşamba tüm ülkede yağış kesiliyor ve 3-4 gün yağış yok. İç kesimlerde sis görülecek.”

Şen, bugün yaptığı paylaşımda 1 hafta yağış görülmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul bugün sabah Sisli gündüz parçalı bulutlu sıcaklık 11 C. Hafta sonu Lodos ile birlikte 13-14 C ye çıkacak. 1 hafta yağış yok."

İlginizi Çekebilir

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

 İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

 Haberler peş peşe geldi! İki ilde eğitime kar engeli

Haberler peş peşe geldi! İki ilde eğitime kar engeli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz diyalog: Aşko taksi yok İmamoğlu taksileri çağırmıyorAkılalmaz diyalog: Aşko taksi yok İmamoğlu taksileri çağırmıyor
Kulisleri hareketlendiren sözler! Herkes bu kareyi konuşuyorKulisleri hareketlendiren sözler! Herkes bu kareyi konuşuyor
Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılarÖlü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur kar

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.