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Milyonlar katıldı: Sonuçlar dudak uçuklattı! Riski azaltmak için daha fazla çay için

23.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir milyondan fazla kişinin katıldığı çalışmada her gün dört veya daha fazla fincan siyah, yeşil veya oolong çayı tüketenlerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin % 17 daha düşük olduğu ortaya çıktı. Sekiz ülkeden insanların katıldığı çalışma sonuçları hakkında uzmanlar, sonuçların heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Milyonlar katıldı: Sonuçlar dudak uçuklattı! Riski azaltmak için daha fazla çay için

Sekiz ülkeden bir milyondan fazla kişinin katıldığı bir araştırmanın sonucuna göre, bol miktarda çay içmek tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir. Her gün dört veya daha fazla fincan siyah, yeşil veya oolong çayı, tip 2 diyabet geliştirme riskinin % 17 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

EN AZ DÖRT FİNCAN

Bulgular, günde en az dört fincan çay içmenin, ortalama 10 yıllık bir süre boyunca %17 daha düşük T2D riski ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Çalışma bu yılki Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) Yıllık Toplantısında İsveç'in Stockholm kentinde sunuldu.

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SONUÇLAR HEYECAN VERİCİ

Çin'deki Wuhan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden baş yazar Xiaying Li, “Sonuçlarımız heyecan verici çünkü insanların tip 2 diyabet geliştirme risklerini potansiyel olarak azaltmak için günde dört fincan çay içmek kadar basit bir şey yapabileceklerini öne sürüyorlar” diyor.

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ÇAY FAYDALARI

Çay, çeşitli antioksidan, antienflamatuar ve antikanserojenik bileşikler içerir. Bu özelliklerden dolayı düzenli olarak çay içmenin sağlık için faydalı olabileceği uzun süredir bilinmesine rağmen, çay içme ile T2D riski arasındaki ilişki bilinmiyordu. Yayınlanmış kohort çalışmaları ve meta-analizler şimdiye kadar tutarsız bulgular sundu.

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Araştırmacılar, yaş, cinsiyet ve fiziksel hareketsizlik gibi artan T2D riski ile bağlantılı olduğu bilinen faktörleri ayarladıktan sonra, çay içenlerin içmeyenlere kıyasla T2D geliştirme riskinin benzer olduğunu buldular.

Genel olarak, meta-analiz, çay içme ile T2D riski arasında doğrusal bir ilişki buldu ve günde tüketilen her fincan çay, T2D geliştirme riskini yaklaşık %1 oranında azalttı.

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Anahtar Kelimeler:
Çay tip 2 diyabet
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