MAGAZİN

Milyonlar onları seçti! Birinci belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformları arasında sıklıkla kullanılanların başında gelen Instagram'da da ünlüler kıyasıya yarış içinde.

İşte 2018 Ağustos itibariyle Acun Ilıcalı'dan Melisa Şenolsun'a, Tarkan'dan Sıla'ya Türkiye'deki ünlü isimlerin Instagram karnesi....

Milyonlar onları seçti! Birinci belli oldu, Sosyal medyada...

1 / 29

Ulaş Tuna Astepe - 844 bin
2 / 29

Ata Demirer - 994 bin
3 / 29

Melisa Şenolsun - 1 milyon
4 / 29

Aybüke Pusat - 1 milyon
5 / 29

Erkan Kolçak Köstendil - 1.2 milyon
6 / 29

Şükrü Özyıldız - 1.2 milyon
7 / 29

Ahmet Kural - 1.3 milyon
8 / 29

Aleyna Tilki - 1.7 milyon
9 / 29

Can Yaman - 1.7 milyon
10 / 29

Dilan Deniz Çiçek - 2 milyon
11 / 29

Hülya Avşar - 2.3 milyon
12 / 29

Kadir Doğulu - 2,4 milyon
13 / 29

İrem Helvacıoğlu - 2.4 milyon
14 / 29

Burak Deniz - 2.5 milyon
15 / 29

Şahan Gökbakar - 2.6 milyon
16 / 29

Özge Özpirinçci - 2.8 milyon
17 / 29

Tarkan - 3 milyon
18 / 29

Sıla - 3.3 milyon
19 / 29

Cem Yılmaz - 3.3 milyon
20 / 29

Hazal Kaya - 3.7 milyon
21 / 29

Aras Bulut İynemli - 4.1 milyon
22 / 29

Sinem Kobal - 4.3 milyon
23 / 29

Demet Özdemir - 5.1 milyon
24 / 29

Acun Ilıcalı - 6 milyon
25 / 29

Neslihan Atagül - 6,7 milyon
26 / 29

Demet Akalın - 7 milyon
27 / 29

Fahriye Evcen - 7.6 milyon
28 / 29

Hande Erçel - 8,6 milyon
29 / 29

Burak Özçivit - 11,7 milyon
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya instagram Acun Ilıcalı Tarkan sıla

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