İşte 2018 Ağustos itibariyle Acun Ilıcalı'dan Melisa Şenolsun'a, Tarkan'dan Sıla'ya Türkiye'deki ünlü isimlerin Instagram karnesi....
Milyonlar onları seçti! Birinci belli oldu, Sosyal medyada...
1 / 29
Ulaş Tuna Astepe - 844 bin
2 / 29
Ata Demirer - 994 bin
3 / 29
Melisa Şenolsun - 1 milyon
4 / 29
Aybüke Pusat - 1 milyon
5 / 29
Erkan Kolçak Köstendil - 1.2 milyon
6 / 29
Şükrü Özyıldız - 1.2 milyon
7 / 29
Ahmet Kural - 1.3 milyon
8 / 29
Aleyna Tilki - 1.7 milyon
9 / 29
Can Yaman - 1.7 milyon
10 / 29
Dilan Deniz Çiçek - 2 milyon
11 / 29
Hülya Avşar - 2.3 milyon
12 / 29
Kadir Doğulu - 2,4 milyon
13 / 29
İrem Helvacıoğlu - 2.4 milyon
14 / 29
Burak Deniz - 2.5 milyon
15 / 29
Şahan Gökbakar - 2.6 milyon
16 / 29
Özge Özpirinçci - 2.8 milyon
17 / 29
Tarkan - 3 milyon
18 / 29
Sıla - 3.3 milyon
19 / 29
Cem Yılmaz - 3.3 milyon
20 / 29
Hazal Kaya - 3.7 milyon
21 / 29
Aras Bulut İynemli - 4.1 milyon
22 / 29
Sinem Kobal - 4.3 milyon
23 / 29
Demet Özdemir - 5.1 milyon
24 / 29
Acun Ilıcalı - 6 milyon
25 / 29
Neslihan Atagül - 6,7 milyon
26 / 29
Demet Akalın - 7 milyon
27 / 29
Fahriye Evcen - 7.6 milyon
28 / 29
Hande Erçel - 8,6 milyon
29 / 29
Burak Özçivit - 11,7 milyon
Okuyucu Yorumları 0 yorum