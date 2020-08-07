Milyonlarca ABD'linin Gözü Kulağı Kongre'de

Demokrat Partili liderler, çok sayıda Amerikan vatandaşı için hayati önem taşıyan ancak çökme noktasına gelen Corona virüsü yardım paketi anlaşması görüşmelerinde son dakika hamlesi yaparak Trump yönetimi yetkililerini Kongre'ye davet etti. Amaç, müzakerelerin Cuma günü süresi dolmadan önce gelişme kaydetmek. Gerek Kongre'deki Demokrat Partililer gerekse Beyaz Saray yetkilileri, Perşembe günü çekişmeli geçen görüşmelerin ardından müzakerelerin çıkmaza girdiği mesajı vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'la Cuma öğleden sonra görüşeceğini söyledi. Başkan Trump ise işsizlik sigortası ve kiracıların evden çıkarılmasına ilişkin başkanlık kararnameleri imzalamayı gündeme getirse de bunların ciddi etki yaratma olasılığı düşük. Maliye Bakanı: "Hala birçok konuda farklı görüşlere sahibiz" Maliye Bakanı Steven Mnuchin ise ”Hala son derece farklı görüşlere sahip olduğumuz birkaç tane çok büyük mesele var” diyerek, Perşembe gecesi eyaletlere ve yerel yönetimlere verilecek destek ve işsizlik yardımı takviyelerinin süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin çıkmaza girdiğini kaydetmişti.

Corona yardım paketi müzakerelerinin sonuçsuz kalması, okulların yeniden açılmasına yardım etmek amacıyla ayrılan 100 milyar dolarlık ödeneği, ABD vatandaşlarının çoğuna yapılan 1.200 dolarlık aylık ödemeleri tehlikeye atacak. Vergi geliri azalan yerel yönetimlerin ve eyaletlerin kamu çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmasını ve kamuoyuna sunulan hizmetlerde kesinti yapmasını engelleyecek yüzlerce milyar dolarlık yardım da bu kapsamda risk altında. Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer, Perşembe günkü görüşmelerden sonra anlaşmaya varma konusunda kötümser ifadeler kullanmıştı. Pelosi: "Biz 1 trilyon azaltacağız, siz 1 trilyon arttıracaksınız" Perşembe günü Beyaz Saray ekibine atfen “Çok ayrı noktalardayız. Çok yazık” diyen Pelosi, Cuma günkü basın toplantısındaysa Cumhuriyetçi Parti'ye büyük bir ödün verme teklifinde bulunduğunu söyledi. ”Biz 1 trilyon dolar azaltacağız, siz 1 trilyon dolar arttıracaksınız” diyen Pelosi, son teklifinin 2 trilyon 700 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Cumhuriyetçi Partililer'in gizli olarak getirdiği bir dizi teklif, Beyaz Saray'ın önerdiği miktarı 1 trilyon 500 milyar dolara yükseltti.

Hem Demokrat Parti hem de Trump Yönetimi, görüşmelerde sert tutum izliyor. Trump ekibiyse vermeyi önerdiği tavizleri açıklama konusunda daha açık bir tavır sergiliyor. Görüşmeyi geç kabul eden Cumhuriyetçiler, Pelosi ve Schumer'ın esneklik göstermemesi nedeniyle öfkeli. Pelosi ve Schumer ise mevcut siyasi ortamda ibrenin Demokrat Parti lehine döndüğü düşüncesiyle özgüven içinde. Demokratlar neyi destekliyor? Demokrat Partililer, federal Corona virüsü yardım paketinin, işsizlik oranının çift haneli rakamlara ulaştığı ve işini yeni kaybeden milyonlarca insanın yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olması nedeniyle büyük ve geniş kapsamlı olması gerektiğini savunuyor. ”Biz hastanın büyük bir ameliyat geçirmesi gerektiğine inanırken Cumhuriyetçiler sadece yara bandı takmak istiyor” diyen Schumer, ”Sadece yara bandı takıp Amerika'nın kanamasına yol açmalarına izin vermeyeceği” dedi. Getirdikleri öneriyi desteklemek için Cuma sabahı açıklanan Temmuz ayı istihdam raporuna işaret eden iki Demokrat Partili lider, yayınladıkları ortak açıklamada, ”Son istihdam raporu, Kongre'nin geçirdiği yatırımlarla körüklenen ekonomik iyileşmenin ivme kaybettiğini gösteriyor. Amerikan vatandaşlarının hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumak için daha fazla yatırıma ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.