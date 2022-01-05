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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik kazası tutanaklarında e-Devlet gelişmesi: Erişime açıldı

05.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyi Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu. 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik kazası tutanaklarında e-Devlet gelişmesi: Erişime açıldı

Trafik kazalarıyla ilgili önemli gelişme... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAKLARI ARTIK E-DEVLET'TE

EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

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EMNİYET KEMERİ UYARISI

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası e-devlet
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