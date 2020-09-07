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Milyonlarca bilgisayar hiçbir korumaya sahip değil!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Dünya genelinde kullanımına devam edilen yaklaşık 25 milyon bilgisayar Windows XP yüzünden korumasız kaldı. Bu durum korsanların iştahını kabartıyor. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte bakalım.

Milyonlarca bilgisayar hiçbir korumaya sahip değil!

Dünyanın en büyük akıllı cihaz üreticileri, 25 milyon bilgisayar için endişeli. Bu cihazların çok önemli bir bölümünün böylesine güvensiz kalmasının en büyük nedeni ise Windows XP kullanımı. Geçtiğimiz günlerde bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi oranları açıklandı. Ortaya çıkan veriler endişe yaratacak boyutta. NetMarketShare’in Ağustos 2020 verileri ışığında değerlendirme yapmak gerekirse Windows XP’nin pazar payının yaklaşık olarak %1,26 civarında olduğu söylenebilir.

WİNDOWS 10 LİDER

Şu an dünya genelinde 2 milyardan fazla bilgisayar bulunuyor ve bu bilgisayarların NetMarketShare verilerine göre %56,42 gibi bir bölümü Windows 10 tercih ediyor. Bu, sektörün liderini çok net bir şekilde gösteriyor. Uzun bir süredir devam tablo, Microsoft için son derece sevindirici.

Her ne kadar bu durum Microsoft için olumlu görünse bile yine de kullanıcıların da şanslı olduğunu söylemek mümkün değil. Windows XP kullanımı bu noktada endişe verici. Windows XP’den çok daha genç olan Windows 8 %0,57, ChromeOS %0,42 ve Windows Vista %0,12 gibi bir kullanım oranına sahip olmasına rağmen Windows XP’nin pazar payı %1,26 civarında.

25 MİLYON KİŞİ TEHLİKEDE OLABİLİR

Şu anda Windows XP için tüm güncellemeler durdu. Bu nedenle cihaza sahip olan 25 milyon kişinin güvenlik açığı son derece büyük. Sizce tüm işletim sistemleri arasında hangisi daha güvenli?

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