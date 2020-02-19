Milyonlarca bilgisayarda büyük tehlike! Antivirüs programları işe yaramıyor...

Bilgisayarlar ile neredeyse haşir neşir olmayanımız kalmadı. Günlük yaşantımızda ödev yaparken, çalışırken hatta evde film izlerken dahi kullandığımız bu bilgisayarlar, çeşitli tehlikelere de davetiye çıkartabiliyor. Bu tehlikeler, tüm kişisel bilgilerinizin bir anda başka bir ülkedeki başka bir insanın eline geçmesine, mali tüm birikiminizin bir anda uçup gitmesine sebep olabiliyor. Bu tehlikelere karşı her ne kadar antivirüs programları ile önlem alınmaya çalışılsa da, bazen bilgisayarlar, antivirüs programlarının bir savunma yapamayacağı gizli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu tür tehlikeli güvenlik açıklarından birisine Eclypsium tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda rastlanıldı.

WİNDOWS VE LİNUX BİLGİSAYARLARDA CASUS YAZILIM BULUNDU

Eclypsium'un yazılım araştırma ekibi, son yaptıkları araştırmada Windows ve Linux bilgisayarları ele aldı. Araştırmacılar, bu iki işletim sistemini kullanan bilgisayarları incelediklerinde, iddialarına göre Dell, HP ve Lenovo gibi bilgisayar üreticilerinin donanımlarında birçok zararlı yazılım fark etti. İşin ilginç tarafı şu ki bu yazılımların kaynağı belli değil. Yani bilgisayar kullanıcıları kimin, hangi amaçlarla kullandığı, veri transferi yapıp yapmadığı bilinmeyen kötü amaçlı olabilecek yazılımlar ile karşı karşıya.