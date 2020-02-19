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Milyonlarca bilgisayarda büyük tehlike! Antivirüs programları işe yaramıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Windows ve Linux bilgisayarlar iddialara göre büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Eclypsium araştırmacılarının yaptığı analizler Windows ve Linux kullanan bilgisayarlardaki gizli güvenlik açıklarını açığa çıkardı. Eclypsium'un araştırmasının sonucuna göre, milyonlarca bilgisayar bilgi hırsızlığına açık kapı bırakıyor. Ancak bundan dahası da var.

Milyonlarca bilgisayarda büyük tehlike! Antivirüs programları işe yaramıyor...

Bilgisayarlar ile neredeyse haşir neşir olmayanımız kalmadı. Günlük yaşantımızda ödev yaparken, çalışırken hatta evde film izlerken dahi kullandığımız bu bilgisayarlar, çeşitli tehlikelere de davetiye çıkartabiliyor. Bu tehlikeler, tüm kişisel bilgilerinizin bir anda başka bir ülkedeki başka bir insanın eline geçmesine, mali tüm birikiminizin bir anda uçup gitmesine sebep olabiliyor. Bu tehlikelere karşı her ne kadar antivirüs programları ile önlem alınmaya çalışılsa da, bazen bilgisayarlar, antivirüs programlarının bir savunma yapamayacağı gizli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu tür tehlikeli güvenlik açıklarından birisine Eclypsium tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda rastlanıldı.

WİNDOWS VE LİNUX BİLGİSAYARLARDA CASUS YAZILIM BULUNDU

Eclypsium'un yazılım araştırma ekibi, son yaptıkları araştırmada Windows ve Linux bilgisayarları ele aldı. Araştırmacılar, bu iki işletim sistemini kullanan bilgisayarları incelediklerinde, iddialarına göre Dell, HP ve Lenovo gibi bilgisayar üreticilerinin donanımlarında birçok zararlı yazılım fark etti. İşin ilginç tarafı şu ki bu yazılımların kaynağı belli değil. Yani bilgisayar kullanıcıları kimin, hangi amaçlarla kullandığı, veri transferi yapıp yapmadığı bilinmeyen kötü amaçlı olabilecek yazılımlar ile karşı karşıya.

Windows bilgisayar

ÜRETİCİLER YETERLİ ÖNEM VERMİYOR

Eclypsium'un araştırmacıların iddialarına göre bilgisayar üreticileri, kötü amaçlar barındırabilecek yazılım açıklarına karşı yeterli önemi de vermiyor. Bu yazılımlardaki açıkları kapatmak için uzun bir zaman bekleyen şirketler, bu zaman zarfında kullanıcılarını büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyor. Peki kullanıcıların yapabileceği hiçbir şey yok mu? Eclypsium'un başmühendisi Rick Altherr'e göre kullanıcıların bilinmeyen yazılımların tehlikelerinden kaçınmak için kullanabileceği herhangi bir araç yok ancak almaları gereken önlemler var.

RİCK ALTHERR WİNDOWS VE LİNUX KULLANICILARINA RAHAT BİR NEFES ALDIRDI FAKAT...

Rick Altherr kullanıcıların virüs taraması, yazılım güncellemesi gibi basit güvenlik önlemleri almaları gerektiğini söylerken, Bu önlemlerin casus yazılım kullanarak bilgisayara erişmeye çalışan korsanlardan korumayacağını açıkça belirtiyor. Altherr son olarak ''Çoğu kullanıcı, bu tür bir saldırının hedefi değildir. Büyük bir şirket için önemli bilgilerle çalışıyorsanız o zaman güvenlik ekibinizle konuşmalısınız.'' diyerek standart Windows ve Linux bilgisayar kullanıcılarına rahat bir nefes aldırdı. Fakat Altherr'in sözlerine rağmen yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Windows Linux bilgisayar güvenlik açığı virüs Dell HP Lenovo Eclypsium

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