Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek

İngiliz bilim insanları, kalp krizinden kaynaklanan hasarı tamir edebilecek milyonlarca canlı hücreden oluşan bir kalp yamasının, yakında insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı.

İngiliz Kalp Vakfı, kalp yamasının hayvanlar üzerinde denendiğinde umut vadettiğini ve 2 yıl içinde de insanlar üzerinde de klinik testlere başlanacağını duyurdu.

Parmak büyüklüğündeki (3cm x 2cm) yama, kalp kası hücresine dönüşmeye programlanmış 50 milyon insan hücresi barındırıyor.

Uzmanlar, hasarı engellemek ya da tamir etmek için hastanın kalbine bir ya da birden fazla yamanın takılabileceğini söylüyor.

Bir kalp krizi sırasında atardamarlar tıkanıyor, kalp hayati besinlerle oksijenden yoksun kalıyor ve bu nedenle kalp kaslarının bir kısmına hasar veriyor. Bu durum kalbin zayıflamasına yol açıyor ve fonksiyonlarını yitirmesiyle sonuçlanabiliyor.

Yamalar fiziksel olarak hasar görmüş kalp kaslarını destekliyor ve kalbin daha etkin bir şekilde kan pompalamasını sağlıyor.

Kalp hücrelerinin tamir olmalarını ve yenilenmelerini tetikleyen kimyasallar da salgılanıyor.