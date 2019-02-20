Milyonlarca Çinlinin uçak ve trene binmesi yasak

Bu kapsamda geçen yıl sonu itibarıyla kara listeye alınan 17 milyon 460 bin kişiye uçağa binme yasağı uygulanırken, 5 milyon 470 bin kişi de yüksek hızlı trene binmekten men edildi.

Çin yönetiminin, vatandaş ve şirketleri "sosyal güven" başlığı altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi kurma hedefi çerçevesinde hayata geçirdiği pilot projeler, milyonlarca kişinin ulaşım araçlarının kısıtlanması ve şirketlere milyarlarca dolarlık ceza olarak hayata geçmeye başladı.

AA muhabirinin Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Güveni Enformasyon Merkezinin yayımladığı "2018 Kara Liste Yıllık Analiz Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, ülkede kişi ve şirket bazında "güven kaybı" nedeniyle kara listeye alınanların sayısında geçen yıl büyük artış oldu.

Bu rakamlar, geçen yıl mayıs ayında havayolu için 11 milyon 140 bin, demiryolu için ise 4 milyon 250 bin kişiydi.

Çin'de 2018'de "sosyal güveni sağlamak" için 3 milyon 590 bin işletme kara listeye eklendi ve kapanmaya kadar giden cezalarla karşı karşıya kaldı. Bu firmalardan yarıya yakının Ciangsu, Cıciang ve Guangdong gibi Çin'in en zengin eyaletlerinden olması dikkati çekti.

2018 yılında kara listeden çıkan işletme sayısı ise 2 milyon 175 bin olarak kaydedildi. Uygulama kapsamında şu ana kadar mahkemelerin vatandaş ve işletmelere kestiği toplam para cezası 4 trilyon 400 milyar yüene (yaklaşık 650 milyar ABD doları) ulaştı.

3 milyon 510 bin vatandaşın ise devletin belirlediği "sorumluluklarını gönüllü" olarak yerine getirdiği için kara listeden çıkmayı başardığı görüldü.

Çin yönetimi, firmalara uyguladığı ceza ve yaptırımların sebebini borçların zamanında ödenmemesi, yanlış ve yanıltıcı reklamlar yayımlama, yasa dışı fon toplama, çevreyi kirletme ve müşteri şikayetleri olarak açıklıyor.

Kara listeye alınan vatandaşlar ise trenlerde başkaları için ayrılan yerlere oturma, hastanelerdeki sağlık personeline zorluk çıkarma ve sivil havacılık kurallarına aykırı maddelerle uçağa binme gibi gerekçelerle ceza ve yaptırımlara maruz kalıyor.