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  4. Milyonlarca dolarlık kripto para çalan hacker'lar "iyi niyetli" çıktı!

Milyonlarca dolarlık kripto para çalan hacker'lar "iyi niyetli" çıktı!

13.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para platformu Poly Network sistemlerine sızarak tarihin en büyük dijital para soygunlarından birine imza atan bilgisayar korsanları, çaldıkları yaklaşık 610 milyon dolardan fazla paranın büyük bir kısmını iade ettiler.

Milyonlarca dolarlık kripto para çalan hacker'lar "iyi niyetli" çıktı!

Salı günkü soygundan önce adı pek duyulmamış olan Poly Network platformu, Twitter'dan yaptığı açıklamada soygunu gerçekleştirdikten sonra parayı iade eden bilgisayar korsanlarını "beyaz şapkalı" olarak niteledi.

Bu terim, genellikle kişi ve kuruluşların sistemlerindeki siber saldırıya açık noktaları ifşa etmeyi amaçlayan ahlaklı ve iyi niyetli bilgisayar korsanları için kullanılıyor.

İstemcilerin doğrudan (peer-to-peer) kripto para işlemleri yapmalarını sağlayan Poly Network, kripto paraların kendisi ve bilgisayar korsanı tarafından kontrol edilen çoklu imzalı bir dijital cüzdana aktarıldığını belirtti.

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Poly Network, iade edilmeyen tek dijital paranın hafta başında kripto para şirketi Tether tarafından dondurulan 33 milyon dolar değerindeki tether kripto paraları olduğunu açıkladı.

Kripto izleme şirketi Elliptic'in kurucusu Tom Robinson'un Twitter'dan paylaştığı dijital yazışmalara göre, siber soygunu gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, çalınan varlıkları iade etmesi koşuluyla Poly Network'ün kendisine 500,000 dolar ve adli muafiyet teklif ettiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının kripto paraların bir kısmını Çarşamba günü iade etmeye başlamalarının ardından, bazı Blockchain analistleri siber korsanların bu büyüklükteki bir parayı aklamakta zorlandıklarını iddia etmişlerdi.

EĞLENCE İÇİN YAPTIK

Bilgisayar korsanları Çarşamba gecesi gönderdikleri dijital mesajlarda, saldırıyı "eğlence" için yaptıklarını ve başkaları kötüye kullanmadan önce "saldırıya açık (noktaları) ifşa etmek" istediklerini belirterek, planlarının "daima" kripto paraları iade etmek olduğunu ifade ettiler.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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