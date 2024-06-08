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Milyonlarca gencin kader günü! YKS'nin ilk oturumu gerçekleşecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.06.2024 09:01
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Sınava 3 milyondan fazla aday başvurdu.

Milyonlarca gencin kader günü! YKS'nin ilk oturumu gerçekleşecek

2024-YKS, 8-9 Haziran’da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yapılacak. YKS’nin bugün saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu TYT’ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT’ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek.

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120 SORU İÇİN 165 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

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AYT VE YDT PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

9 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT’de 282 bin 812 kişi görev yapacak. Aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT’de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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YKS ZAGREB’DE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için Zagreb’de bulunan genç millilerin sınava girebilmeleri için bu ülkede de sınav yapma kararı aldı. Bu kapsamda kadroda yer alan 23 futbolcudan, Galatasaray’dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe’den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş’tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu’dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor’dan Muhammed Sinan Kaya, Zagreb’de kendileri için hazırlanan özel salonda sınava girecek.

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