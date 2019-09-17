HABER

Milyonlarca hastanın verileri güvende değil

17.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Dünyanın 50 ülkesinden milyonlarca hastaya ait sağlık bilgilerinin güvenlik önlemi olmayan bilgisayar sunucularında depolandığı ortaya çıktı.

Milyonlarca hastanın verileri güvende değil

Bu veriler arasında Türkiye’den hastalara ait bilgiler de bulunuyor.Aralarında Türkiye'den hastalara ait bilgilerin de bulunduğu 50 ülkeden milyonlarca kişiye ait özel verilerin yeterli güvenlik önlemi bulunmayan bilgisayar sunucularında depolandığı ortaya çıktı.

Alman Bayerischer Rundfunk (BR) medya kurumu ile araştırmacı gazetecilik çalışmaları yürüten ABD'li ProPublica haber sitesinin ortak çalışmasına göre, Türkiye'den Brezilya'ya kadar uzanan 50 farklı ülkeden yaklaşık 16 milyon verinin koruması olmayan sunucularda depolandığı tespit edildi.

Güvenlik açığı tespit edilen veriler arasında hastaların isim ve adresleri, sağlık kontrolünün yapıldığı tarih, tedaviyi yürüten doktor ve tedavi şekline ilişkin bilgilerin yanı sıra, kanser tarama sonuçları, röntgen filmleri, vücuttaki kalp pillerinin durumu gibi farklı bulgular da yer alıyor.

Habere göre, güvenlik açığından en çok etkilenen ülke ABD oldu. Sadece radyoloji hastalarına ait verilerin bir milyonu geçtiğine dikkat çekildi.

Haberde Almanya'dan 13 bin hastaya ait verilerin koruma altında olmadığı, geçen haftaya kadar verilere erişimin kolaylıkla sağlanabildiği belirtildi.

Bayerischer Rundfunk ve ProPublica'nın haberine göre, görüntülü tanı yöntemlerinden iki veya üç boyutlu bilgisayar tomografisi cihazları, hasta verilerini "Picture Archiving and Communication System" (PACS) adlı özel bir sunucu arşivine kaydediyor. Güvenlik açığını ortaya çıkaran Alman veri güvenliği uzmanı Dirk Schrader, bu durumun da verilerin herhangi bir güvenlik önlemi olmadan internet ortamında erişime açık olmasına sebep olduğunu belirtti. Schrader, bilgiler kaydedildiği anda bu bilgilere erişim sağlandığını da sözlerine ekledi.

Dirk Schrader'in internet ortamında 2 bin 300 ayrı bilgisayarda güvenlik sorunu tespit etmesinin ardından kamu yayıncılık kuruluşu Bayerischer Rundfunk'dan gazetecilere durumu haber vermesi üzerine güvenlik açığı medyaya yansıdı.

Alman yetkiliden uyarı

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber, verilerdeki güvenlik açığının olası sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Hastaların kendilerine ait bilgilerin "Kendileri ile sözleşme yapacak veya kredi verecek işveren, sigorta şirketi veya banka tarafından bilinmesini” istemediğini belirten Kelber, bu verilerin "Üçüncü kişilerin eline düşmemesi” gerektiğini vurguladı.

Daha önce de benzer tehlikeye dikkat çekildi

2016 yılında da Harvard Medical School'de görevli Profesör Dr. Oleg Pianykh, korumasız sunucular üzerine yaptığı bir araştırma sonucunda 2 bin 700 den fazla tıbbi veriye sorunsuz ulaşılabildiğini ortaya koymuştu. Pianykh, Bayerischer Rundfunk ve ProPublica haber sitesine yaptığı açıklamada, "Herhangi bir güvenliği bulunmayan tıbbi cihazlarla ilgili ciddi sorunumuz var. Her hangi bir bilgisayar korsanı, bu cihazlara bağlanıp hasta verilerine ulaşabilir" uyarısında bulundu.

Prof. Pianykh'ın araştırması ilgili çevrelerce dikkate alınmış olsa da bu konuda herhangi bir önlem alınmasını sağlamadı. Buna gerekçe olarak da Pianykh'in, araştırması sırasında hasta verilerinin gerçekten sunucular üzerinde depolanıp depolanmamaış olduğunu kontrol etmemiş olması gösterildi.

AFP,dpa/MK,JD

©Deutsche Welle Türkçe

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
İsrail’de Halk Sandık Başındaİsrail’de Halk Sandık Başında
Şiddetli yağış ve sel faciası: 1422 ölüŞiddetli yağış ve sel faciası: 1422 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şiddetli yağış ve sel faciası: 1422 ölü

Şiddetli yağış ve sel faciası: 1422 ölü

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İran'dan açıklama: Eğer ABD tevbe ederse...

İran'dan açıklama: Eğer ABD tevbe ederse...

YPG ile ÖSO arasında çatışma

YPG ile ÖSO arasında çatışma

Trump'tan 'İran'a askeri müdahale orantılı bir yanıt olur' mesajı

Trump'tan 'İran'a askeri müdahale orantılı bir yanıt olur' mesajı

Danimarka'da Türk genci öldürüldü

Danimarka'da Türk genci öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.