Milyonlarca insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Yardım örgütleri, hükümetlere açlıkla mücadeleye acil destek verme çağrısında bulundu.Dünya genelinde 200'ü aşkın yardım örgütü, hükümetleri küresel çapta milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu ölümcül açlık tehlikesi konusunda uyardı. Aralarında Save the Children, World Vision, Care ve Islamic Relief gibi örgütlerin bulunduğu yardım kuruluşları, kaleme aldıkları açık mektupta hükümetleri yoksullara ve açlık çekenlere daha fazla destek vermeye çağırdı.

Mektuba imza koyan örgütler, açlık çekenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti. Önü alınacak adımlar atılmayan silahlı çatışmalar, iklim krizi ve eşitsizlik problemlerine eklenen korona pandemisinin dünyanın birçok yerinde kıtlığa neden olduğunun belirtildiği mektupta, aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu 34 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna olduğu kaydedildi.

58 ülkede 174 milyon kişinin yeterli gıdayı temin edemediği belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre bu rakamın, yıl içinde 270 milyona çıkabileceği ifade edildi.