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Milyonlarca insanı etkileyen yaygın hastalık! Bu belirtilere dikkat

03.01.2025 10:37
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İrritabl bağırsak sendromu hastalığı ile ilgili önemli bilgiler veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, genellikle belirtileri karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, ishal ve kabızlık olduğunu belireterek, milyonlarca insanı etkileyen sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Milyonlarca insanı etkileyen yaygın hastalık! Bu belirtilere dikkat

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, irritabl bağırsak sendromu ile ilgili önemli bilgiler verdi. genellikle belirtilerinin karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, ishal ve kabızlık olduğunu belireten Dr. Sarıkaya, milyonlarca insanı etkileyen sağlık sorunu olduğunu söyledi. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler, stres, kaygı ve depresyon gibi durumlar, yüksek yağlı, düşük lifli veya irritan gıdalar ve bağırsak kaslarının normalden farklı şekilde çalışmasının hastalığı tetikleyebileceğini vurgulayan Dr. Sarıkaya, tedavilerin kişiye özel planlanması gerektiğini kaydetti.

“MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEYEN YAYGIN SORUN”

İrritabl bağırsak sendromunun milyonlarca insanı etkileyebilen bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Dr. Sarıkaya, “İrritabl bağırsak sendromu, bağırsakların işleviyle ilgili kronik bir rahatsızlıktır ve milyonlarca insanı etkileyen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur. IBS genellikle karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, ishal, kabızlık veya her ikisinin bir arada görüldüğü dönüşümlü bağırsak hareketleri ile karakterizedir.

Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve bazı bireylerde dönemsel olarak şiddetlenebilir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler IBS belirtilerini tetikleyebilir. Stres, kaygı ve depresyon gibi durumlar IBS belirtilerini artırabilir. Bağırsak kaslarının normalden farklı şekilde çalışması, rahatsızlık hissine neden olabilir. Yüksek yağlı, düşük lifli veya irritan gıdalar IBS'yi tetikleyebilir. Tedavi ve yönetim süreci, kişiye özel olarak planlanmalıdır” dedi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ibs
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