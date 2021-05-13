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Binlerce insanın akın ettiği kent hayalet şehre döndü!

13.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce insanın bayram tatillerinde akın ettiği Muğla, bu bayram hayalet şehre döndü. Araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı caddelerde ıssızlık hakim olan kentte tam kapanmanın etkisi gözleniyor.

Binlerce insanın akın ettiği kent hayalet şehre döndü!

Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle hayalet şehre döndü. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise bomboş kaldı. Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller de sessizliğe büründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapanma açıklamasının ardından 181 bin nüfuslu ilçenin nüfusu bir anda 700 bine fırladı. 2’inci konut sahipleri ve bu süreçte ev kiralayanlar Bodrum’a akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu, uçaklar ve otobüsler ek sefer koydu. Özel tekneleriyle gelenler ise koylara yanaşarak 17 günlük kapanmayı denizde geçirmeye başladı.

Tam kapanma kararı ile birlikte yoğun bir şekilde Bodrum’a gelen tatilciler nedeniyle tedirgin olan Bodrum halkı, vaka sayısının artmamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İkinci konut sahiplerinin pandemi kurallarına uymaları, evlerinden, bahçelerinden çıkmamalarıyla birlikte temas riski büyük oranda azalmış oldu. Bulaş gerçekleşmeyince Bodrum’un vaka sayısında korkulan rakamlarla karşılaşılmadı.

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"MÜSTAKİL EVLERLE RİSK YÜZDE YÜZ AZALIYOR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin mimari özelliği gereği apartman tarzı evlerin olmaması, geniş bahçeli evlerinde kalan misafirlerin kurallara da riayet etmeleriyle birlikte bulaş riskini ortadan kaldırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bodrum’a gelen ikinci konut sahiplerinin önemli bir bölümünün metropollerden geldiğini biliyoruz. Büyük şehirlerde, apartmanlarda yaşayan misafirlerimiz zorunlu ortak kullanım alanlarından dolayı daha kolay hastalık kapabiliyorlardı. Örneğin asansörlerde, ev ziyaretlerinde, merdivenlerde komşuları ile iç içe olmalarından kaynaklı olarak salgın riski artıyor. Bodrum’daki evler ise müstakil, bahçe içinde, en fazla 2 katlı. Kimsenin temas edeceği bir durum olmadığı için bu risk neredeyse yüzde yüz azalıyor. Gelen ikinci konut sahipleri ve Bodrumlular da salgın konusunda çok dikkatli olduğu için vaka sayıları konusunda birçok il ve ilçeden çok daha iyi durumdayız. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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"VAKALARIN DÜŞMESİ TURİZM SEZONUNU GÜÇLENDİRECEK"

Başkan Aras, pandemi kurallarına uyarak vaka sayılarının iyice düşmesiyle turizm sezonuna güçlü bir şekilde gireceklerine inandıklarını ifade ederek, “Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yeniden sevgi ve muhabbetle kucaklaşacağımız sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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İHA

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Ramazan Bayramı Muğla

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