Binlerce insanın akın ettiği kent hayalet şehre döndü!

Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle hayalet şehre döndü. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise bomboş kaldı. Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller de sessizliğe büründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapanma açıklamasının ardından 181 bin nüfuslu ilçenin nüfusu bir anda 700 bine fırladı. 2’inci konut sahipleri ve bu süreçte ev kiralayanlar Bodrum’a akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu, uçaklar ve otobüsler ek sefer koydu. Özel tekneleriyle gelenler ise koylara yanaşarak 17 günlük kapanmayı denizde geçirmeye başladı.

Tam kapanma kararı ile birlikte yoğun bir şekilde Bodrum’a gelen tatilciler nedeniyle tedirgin olan Bodrum halkı, vaka sayısının artmamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İkinci konut sahiplerinin pandemi kurallarına uymaları, evlerinden, bahçelerinden çıkmamalarıyla birlikte temas riski büyük oranda azalmış oldu. Bulaş gerçekleşmeyince Bodrum’un vaka sayısında korkulan rakamlarla karşılaşılmadı.