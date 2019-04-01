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Milyonlarca katılımcıyla kodlama kültürü oluşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

AB Kod Haftasına (Codeweek), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Türkiye dâhil 50’den fazla ülkede katılım sağlıyor.

Milyonlarca katılımcıyla kodlama kültürü oluşturuluyor

AB Kod Haftasına (Codeweek), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Türkiye dâhil 50’den fazla ülkede katılım sağlıyor. Aktif olarak devam eden Kod Haftasının amacı, kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılması olduğu ifade edildi.
Her yıl düzenlenen ve programlama yoluyla problem çözmeyi ve iş birliğini kutlayan bir etkinlik olan Avrupa Birliği Kod Haftası (Code Week) etkinliklerine Yakın Doğu İlkokulu, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş robotik etkinlikler ile katıldı. 2018’de, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen AB Kod Haftasına katılanların sayısının altı yılda 10 bin’den 2 milyon 700 bin kişiye yükseldiği belirtildi.
Kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve çekici bir hale getirmeyi amaçlayan bir taban inisiyatifi olan Avrupa Birliği Kodlama Haftasında, Mükemmellik Sertifikasını kazanabilmek için belirlenen üç kriterden birini yerine getirmenin yeterli olduğu etkinlikte, üç kriteri de yerine getiren Yakın Doğu İlkokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde robotik kodlama eğitimi alanında “Mükemmellik Sertifikasını” kazanan tek kurum oldu.
İlk katılımda kazanılan ödülün mutluluğunu yaşıyorlar
2018-2019 öğretim yılında 4. ve 5. sınıf düzeyinde müfredata alınan Robotik Kodlama Dersini yürüten Dr. Fatih Soykan, Yakın Doğu İlkokulu olarak katıldıkları Code Week 4 All Challenge etkinliğinde, ilk yıldan “Mükemmellik Sertifikası” elde etmenin mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti. Bu başarının kendilerini daha iyisini yapmaya motive ettiğini dile getiren Dr. Soykan, ders müfredatını Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları (ISTE) ve Yeni Nesil Bilim Standartları (NGSS)’nı temel alarak geliştirdiklerini belirtti. Robotik Kodlama dersinin amacının kesinlikle bilgisayar mühendisi ya da yazılım uzmanı yetiştirmek olmadığını, bunun yerine öğrencileri gerçek hayat ile ilişkilendirilmiş problemlere mantıklı çözümler üretmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Dr. Fatih Soykan, “Robotik Kodlama dersinde, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri olan kreatiflik, eleştirel düşünme, analitik düşünme, karar alabilme, içerik üretebilme, tasarlama, kodlama, algoritmik düşünme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor” dedi.
Ortak etkinlikler yapıldı
Kod Haftasında, 5 ülke ile etkinlikler yapan Yakın Doğu İlkokulu, robotik kodlama etkinliklerini üstlenirken diğer ülkelerin okulları da bilgisayarsız kodlama ve çevrim içi blok tabanlı kodlama etkinlikleri yaptılar. Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya ve Tunus’ta yer alan farklı eğitim kurumları ile yürütülen ortak etkinlikler grup olarak sunuldu.

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