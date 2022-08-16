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Milyonlarca kez izlendi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Tetikçi yanındaysa...

16.08.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan silahlı saldırılar sonrasında Oklahoma eyaletinde yaşayan bir anne, 5 yaşındaki çocuğuna kurşun geçirmez çanta aldı. Sosyal medyada paylaşılan video, 7 milyondan fazla izlenirken görüntülerde annenin oğluna kurşun geçirmez sırt çantasını nasıl kullanacağını gösterdiği ve verdiği talimatlar yer aldı.

Milyonlarca kez izlendi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Tetikçi yanındaysa...

Sosyal medya, ABD'de bir annenin paylaştığı videoyu konuşuyor. 7 milyondan fazla izlenen videoda annenin, ülkede artan silahlı saldırılar sonrasına 5 yaşındaki oğluna aldığı kurşun geçirmez sırt çantasını nasıl kullanacağını gösterdiği ve verdiği talimatlar yer aldı.

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OĞLUNA KURŞUN GEÇİRMEZ SIRT ÇANTASI ALDI

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan bir anne, son zamanlarda ülkede yaşanan silahlı saldırılar karşısında tedbir olarak 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez sırt çantası aldı. 23 yaşındaki anne Cassie Walton ayrıca bu yıl ilkokula başlayacak olan oğluna, okulunda bir silahlı saldırı düzenlenmesi durumunda neler yapması gerektiğine dair bir video hazırlayarak, videoyu sosyal medyada paylaştı.

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"TETİKÇİ YANINDAYSA TEK KELİME BİLE ETMEMELİSİN"

Walton'ın sosyal medyada paylaştığı video, 7 milyondan fazla izlenirken, annenin videoda, Spider-Man temalı kurşun geçirmez sırt çantası takan 5 yaşındaki oğluna savunma koçluğu yaptığı görüldü. Anne Cassie Walton videoda, 5 yaşındaki oğluyla konuşarak ona kurşun geçirmez sırt çantasını nasıl kullandığını gösterdiği ve çeşitli talimatlar verdiği kaydedildi. Anne videoda "Tetikçi yanındaysa tek kelime bile etmemelisin. Eğer yapabilirsen okuldan kaçabildiğin kadar uzaklaşıyorsun, ardından annen seni bulacak" ifadelerini kullandı. Cassie Walton, ABD basınına yaptığı açıklamada, oğlu Weston'ın bu ay ilkokula başlayacağını ve Teksas, Uvalde'deki silahlı saldırı haberleriyle alarma geçtiğini söyledi. Anne Walton, "Onun hazırlıklı olmasını ve bir durum ortaya çıkarsa ne yapması gerektiği konusunda bir fikre sahip olmasını istedim" şeklinde konuştu.

TEXAS'TAKİ SALDIRIDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu yıl Mayıs ayında, ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Texas'ta yer alan Uvalde'deki okula silahlı saldırıyı düzenleyen şahısın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ardından ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e çıkarmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı abd
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