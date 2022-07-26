Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Sağlığımızı korumak için genellikle şifalı besinlerden faydalanırız. Ancak içeriğinin nelere iyi gelip gelmediği bilinen bezinler sizi iyileştirmek yerine hasta edebilir hatta yaşamınızı tehdit edebilir. Bazı yiyecekler ve içerikler sağlığınızı tehlikeye atarken, ömrünüzü kısaltabilir. European Heart Journal'da yayınlanan yeni araştırma, bu kategoriye tuzu ekledi.

ERKEN ÖLME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dünya çapında en ünlü baharatlardan biri olan tuz, evlerde, kafelerde, işyerlerinde kısaca yemek yenilen her yerde bulunuyor. Tuzla ilgili uzun süredir sağlık kuruluşları uyarılarda bulunuyor. Yeni araştırmaya göre, tuzu yemeğinize serperseniz, erken ölme riskiniz daha yüksek olabilir.

500.000'den fazla kişinin katıldığı araştırmaya göre, fazladan tuz tüketenlerin yüzde 28’i daha yüksek erken ölüm riskine sahip olduğunu buldu. Araştırmacılar 50 yaşındaki erkeklerin ekstra tuz tüketerek hayatlarının 2.28 yılını kaybedebileceğini buldular. Aynı yaştaki kadınlar için yaşam beklentilerinin yaklaşık bir buçuk yıl azaldığı öne sürüldü.

NE KADAR TUZ TÜKETİLMELİ?

Yetişkinlerin günde bir çay kaşığına eşdeğer olan altı gramdan fazla tuz tüketmemesi gerektiği belirtiliyor. Dünya Kalp Örgütü (WHO), yetişkinlerin günde beş gramdan fazla tuz almaması gerektiğini belirten tavsiyeleriyle tuz kullanımının daha da aşağı inilmesini tavsiye ediyor.



