Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor

Cory L Rodriguez adındaki yaşam koçu, TikTok ve Instagram hesaplarından sık sık tavsiyelerde bulunuyor. En son videolarından biri ise hayli ilgi çekici.

Rodriguez, çeşitli sağlık yararları olduğunu söyleyerek her gece ağzınızı kapatmanız gerektiğini savunuyor.

Rodriguez söz konusu videoda şöyle konuşuyor: "Her gece uyumadan önce ağzımı bantlıyorum. Size nedenini göstereyim bunun nedeni karımın konuşmayı bırakmamı istemesi değil! Bunun için yapılmış ağız şeritleri kullanıyorum, ancak siz işe yarayacak tıbbi bir bant kullanabilirsiniz. Ama lütfen koli bandı kullanmayın.''

Rodriguez daha sonra şeridi nasıl uygulayacağını gösteriyor ve neden yaptığından bahsetmeden önce kapalı dudaklarının üzerine yerleştiriyor.

''AĞZINIZDAN DEĞİL BURNUNUZDAN NEFES ALMAYI SAĞLAYIN''

Amaç, ''siz uyurken ağzınıza karşı burnunuzdan nefes almaktır" diyor ve ekliyor: "Bu, ağız sağlığınıza yardımcı olacak, uyumanıza yardımcı olacak, ağız kuruluğunu ve horlamayı engelleyecek.''

Yaşam koçunun videsou 2,7 milyon görüntüleme ve 130 binden fazla beğeni topladı. Rodriguez'in yöntemi birçok kişiyi memnun etse de olumsuz görüşler de yok değildi. Bir kullanıcı, ''Burnum tıkanabilir ve bu yüzden ölebilirim. Bu yöntemden korkuyorum. Bence yapmadan önce doktora danışın'' derken, başka bir kullanıcı bunun işe yaradığını savundu.

