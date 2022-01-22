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Milyonlarca kişinin en sevdiği içeceğin kansere karşı koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlandı

22.01.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahim zarında gelişen rahim kanseri hakkında yapılan yeni bir araştırmada ilginç bulgular elde edildi. Japonya’da yapılan araştırma sonuçlarına göre; kahve içen kadınların içmeyen kadınlara göre rahim kanserine yakalanma riski yüzde 29 daha az.

Milyonlarca kişinin en sevdiği içeceğin kansere karşı koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlandı

Rahim kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Bilim insanları, ileri yaş ve östrojen hormonuna fazla maruz kalma gibi bazı risk faktörleri olmasına rağmen, kansere neyin neden olduğunu bilmiyorlar.

KAHVE İÇMEK RAHİM KANSERİNE KARŞI KORUYOR

Ancak kadınların hastalığı önlemeye yardımcı olmak için yapabilecekleri şeyler var ve kahve içmek bunlardan biri olabilir.

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Japonya Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği öncülüğünde yapılan yeni bir araştırmaya göre, milyonlarca kişinin sevdiği sıcak içecek endometrial kansere karşı koruma gücüne sahip olabilir.

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Araştırmacılar, kahve alımıyla ilgili 699.000'den fazla kişiyi içeren ve bunlardan 9.800'ü rahim kanseri vakasının meydana geldiği 24 çalışmayı analiz etti.

Kahve içen kişilerin, içmeyenlere göre rahim kanserine yakalanma riskinin yüzde 29 daha düşük olduğu görüldü. Ancak uzmanlar sağlık için kafeini günde 400 mg ile sınırlamanız gerektiğini söylüyor. 400 mg yaklaşık 4 fincan kahveye denk geliyor.

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