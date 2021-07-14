Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte Android'in en tehlikeli mesajlaşma uygulamaları

Akıllı telefonlar artık neredeyse herkesin elinde. Bu durum, yeni teknolojinin günlük hayatımıza entegre olduğu gerçeğini gösteriyor. Ancak akıllı telefon sahibi olmanın bazı dezavantajları da var. O da son zamanlarda sık sık gündeme getirilen siber güvenlik meselesi.

İŞTE ANDROID'İN EN TEHLİKELİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

Kaspersky, yayımladığı bir araştırma raporu ile kimlik avı saldırıları açısından Android'deki en tehlikeli mesajlaşma uygulamalarını paylaştı. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. Çünkü listenin en tepesinde milyonlarca, hatta milyarca kişinin telefonunda yüklü olan bir uygulama var. Evet, WhatsApp'tan söz ediyoruz.

YÜZDE 89,6'SI WHATSAPP'TAN

Araştırmaya göre, Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında Android mesajlaşma platformlarında gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının yüzde 89,6'sı WhatsApp üzerinden yapıldı. WhatsApp'ın dünyadaki en popüler uygulama olduğu ve bunun yüksek sayıların nedeni olabileceği söyleniyor.

WHATSAPP SONRASI SIRALAMA NASIL?

WhatsApp sonrası Telegram yüzde 5.7 ile ikinci, Viber ise yüzde 4.9 ile üçüncü oldu. Google Hangouts ise yüzde 1'den daha az bir oranla dördüncü sırada.

