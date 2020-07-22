Milyonlarca kişiyi öldürdü! Bu hastalıklar dünya nüfusunu eritiyor...

Kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların yanı sıra tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklardan korunmak sağlık imkanlarının gelişmediği zamanlarda pek de kolay olmamış insanlık için. Tarih boyunca pek çok küresel salgınla boğuşmuş dünya. Sizin için dünyanın en ölümcül hastalıklarını bu yazıda topladık.
Kalp krizi dünyada 7.4 milyon kişinin ölümüne sebep olmuş. Kalp krizi koroner kalp yetmezliği, aşırı kilo ya da kolesterolden kaynaklanıyor. Bunun sonucunda kalbe yeteri kadar kan pompalanmadığında ortaya çıkıyor. Kalbinize yeterince oksijen gitmemesine neden olan sigara kullanımı, gereğinden fazla tuz tüketimi gibi faaliyetler kalp krizi riski yaratıyor.
Felç, beynin geçirdiği kalp krizi olarak tanımlanabilir. Kalbinize giden damarların tıkanmasıyla nasıl ki kalp krizi geçiriliyorsa beyninize giden damarların tıkanmasıyla yeterince oksijen alamıyor ve felç kalıyorsunuz. Bugüne kadar 5.1 milyon kişi felçten dolayı vefat etmiş.
Zatürre akciğerlerin bakteri, virüs ve diğer organizmalarla kaplanarak iltihaplanmasına deniyor. Direkt olarak solunum yollarına hücum etmesi bakımından oldukça ölümcül bir hastalık zatürre. AIDS hastalarının zatürreye yakalanma riski ise oldukça fazla.
AIDS bugüne kadar dünya nüfusundan yaklaşık 2.3 milyon kişinin canını almış. AIDS'e HIV virüsünün neden olduğu biliniyor. AIDS, bağışıklık sistemindeki temiz hücrelere nüfus ederek onları giderek güçsüzleştiren ölümcül bir hastalık.
Kanser, 21. yüzyılın vebası olarak biliniyor. Günümüzün gelişen teknoloji imkanlarıyla amansız bir hastalık olmaktan çıktı belki de ancak kanserin de halen bilinmeyen yanları var. Kanser, her yıl 41 milyona yakın insanın canını almaya devam ediyor.
Halk arasında verem olarak biliniyor. Verem, geçtiğimiz çağdaki en ölümcül hastalıklardan biriydi. Yetersiz beslenmeden dolayı ortaya çıkan tüberkülozu sigara kullanımı tetikliyor.
Kolera bir çeşit bağırsak enfeksiyonundan kaynaklanarak şiddetli ishal şikayetiyle ortaya çıkan salgın bir hastalık. Dünya tarihinde çeşitli zamanlarda risk oluşturan bu salgından milyonlarca kişinin öldüğü biliniyor.
İspanyol gribi 1918 yılından itibaren dünya üzerinde 100 milyon kişinin ölümüne neden olmuş. Nasıl yayıldığı ve nereden geldiği konusu son yıllardaki kuş gribi nedeniyle tekrar tartışma konusu olan bu salgının kaynağı konusunda günümüzde dahi pek çok tartışma mevcut.
Dünya tarihinde farklı dönemlerde milyonlarca insanın hayatının son bulmasına neden olan veba salgınları ortaya çıkmış. Veba salgınlarından ilki Çin kaynaklı.
Koronavirüs 180 ülkeye yayılmış bir salgın hastalık. Çin kaynaklı bu salgın günümüzde dünya nüfusundan 603 bin kişinin ölümüne neden oldu.
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