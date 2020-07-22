HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Milyonlarca kişiyi öldürdü! Bu hastalıklar dünya nüfusunu eritiyor...

Milyonlarca kişiyi öldürdü! Bu hastalıklar dünya nüfusunu eritiyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı esir almasından sonra akıllarda en çok uyanan sorulardan biri dünyada insanların ölümüne sebep olan hastalıkların neler olduğu oldu. Kimisi yaygın olarak duyduğumuz hastalıklardan, kimisi de dünyayı kasıp kavuran salgınlardan. Sizler için bu yazımızda dünyanın en ölümcül hastalıklarını derledik.

Milyonlarca kişiyi öldürdü! Bu hastalıklar dünya nüfusunu eritiyor...

Kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların yanı sıra tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklardan korunmak sağlık imkanlarının gelişmediği zamanlarda pek de kolay olmamış insanlık için. Tarih boyunca pek çok küresel salgınla boğuşmuş dünya. Sizin için dünyanın en ölümcül hastalıklarını bu yazıda topladık.

KALP KRİZİ

Kalp krizi dünyada 7.4 milyon kişinin ölümüne sebep olmuş. Kalp krizi koroner kalp yetmezliği, aşırı kilo ya da kolesterolden kaynaklanıyor. Bunun sonucunda kalbe yeteri kadar kan pompalanmadığında ortaya çıkıyor. Kalbinize yeterince oksijen gitmemesine neden olan sigara kullanımı, gereğinden fazla tuz tüketimi gibi faaliyetler kalp krizi riski yaratıyor.

FELÇ

Felç, beynin geçirdiği kalp krizi olarak tanımlanabilir. Kalbinize giden damarların tıkanmasıyla nasıl ki kalp krizi geçiriliyorsa beyninize giden damarların tıkanmasıyla yeterince oksijen alamıyor ve felç kalıyorsunuz. Bugüne kadar 5.1 milyon kişi felçten dolayı vefat etmiş.

ZATÜRRE

Zatürre akciğerlerin bakteri, virüs ve diğer organizmalarla kaplanarak iltihaplanmasına deniyor. Direkt olarak solunum yollarına hücum etmesi bakımından oldukça ölümcül bir hastalık zatürre. AIDS hastalarının zatürreye yakalanma riski ise oldukça fazla.

AIDS

AIDS bugüne kadar dünya nüfusundan yaklaşık 2.3 milyon kişinin canını almış. AIDS'e HIV virüsünün neden olduğu biliniyor. AIDS, bağışıklık sistemindeki temiz hücrelere nüfus ederek onları giderek güçsüzleştiren ölümcül bir hastalık.

KANSER

Kanser, 21. yüzyılın vebası olarak biliniyor. Günümüzün gelişen teknoloji imkanlarıyla amansız bir hastalık olmaktan çıktı belki de ancak kanserin de halen bilinmeyen yanları var. Kanser, her yıl 41 milyona yakın insanın canını almaya devam ediyor.

TÜBERKÜLOZ

Halk arasında verem olarak biliniyor. Verem, geçtiğimiz çağdaki en ölümcül hastalıklardan biriydi. Yetersiz beslenmeden dolayı ortaya çıkan tüberkülozu sigara kullanımı tetikliyor.

KOLERA SALGINLARI

Kolera bir çeşit bağırsak enfeksiyonundan kaynaklanarak şiddetli ishal şikayetiyle ortaya çıkan salgın bir hastalık. Dünya tarihinde çeşitli zamanlarda risk oluşturan bu salgından milyonlarca kişinin öldüğü biliniyor.

İSPANYOL GRİBİ

İspanyol gribi 1918 yılından itibaren dünya üzerinde 100 milyon kişinin ölümüne neden olmuş. Nasıl yayıldığı ve nereden geldiği konusu son yıllardaki kuş gribi nedeniyle tekrar tartışma konusu olan bu salgının kaynağı konusunda günümüzde dahi pek çok tartışma mevcut.

VEBA

Dünya tarihinde farklı dönemlerde milyonlarca insanın hayatının son bulmasına neden olan veba salgınları ortaya çıkmış. Veba salgınlarından ilki Çin kaynaklı.

KORONAVİRÜS

Koronavirüs 180 ülkeye yayılmış bir salgın hastalık. Çin kaynaklı bu salgın günümüzde dünya nüfusundan 603 bin kişinin ölümüne neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
'Obezite cerrahisi tek başına çözüm değil''Obezite cerrahisi tek başına çözüm değil'
A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Vali, ölümden döndü

Vali, ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlememek bu hastalıkların belirtisi olabilir! Uzmanlardan terlemeyenler için önemli açıklama...

Terlememek bu hastalıkların belirtisi olabilir! Uzmanlardan terlemeyenler için önemli açıklama...

Obezite cerrahisi sonrası nelere dikkat etmeli?

'Obezite cerrahisi tek başına çözüm değil'

Kardeş ülke Azerbaycan'a Türk doktorlardan koronavirüs desteği

Kardeş ülke Azerbaycan'a Türk doktorlardan koronavirüs desteği

Parkinson belirtilerine dikkat! Yüz ifadesinde azalma varsa...

Dikkat! Yüz ifadesi azalması ve konuşurken geveleme varsa...

Uzmanlardan sağlıklı dondurma uyarısı! Evde dondurma nasıl yapılır?

Uzmanlar uyarıyor: Dondurma yiyin ama...

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.