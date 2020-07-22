Milyonlarca kişiyi öldürdü! Bu hastalıklar dünya nüfusunu eritiyor...

Kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların yanı sıra tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklardan korunmak sağlık imkanlarının gelişmediği zamanlarda pek de kolay olmamış insanlık için. Tarih boyunca pek çok küresel salgınla boğuşmuş dünya. Sizin için dünyanın en ölümcül hastalıklarını bu yazıda topladık.

KALP KRİZİ

Kalp krizi dünyada 7.4 milyon kişinin ölümüne sebep olmuş. Kalp krizi koroner kalp yetmezliği, aşırı kilo ya da kolesterolden kaynaklanıyor. Bunun sonucunda kalbe yeteri kadar kan pompalanmadığında ortaya çıkıyor. Kalbinize yeterince oksijen gitmemesine neden olan sigara kullanımı, gereğinden fazla tuz tüketimi gibi faaliyetler kalp krizi riski yaratıyor.

FELÇ

Felç, beynin geçirdiği kalp krizi olarak tanımlanabilir. Kalbinize giden damarların tıkanmasıyla nasıl ki kalp krizi geçiriliyorsa beyninize giden damarların tıkanmasıyla yeterince oksijen alamıyor ve felç kalıyorsunuz. Bugüne kadar 5.1 milyon kişi felçten dolayı vefat etmiş.

ZATÜRRE

Zatürre akciğerlerin bakteri, virüs ve diğer organizmalarla kaplanarak iltihaplanmasına deniyor. Direkt olarak solunum yollarına hücum etmesi bakımından oldukça ölümcül bir hastalık zatürre. AIDS hastalarının zatürreye yakalanma riski ise oldukça fazla.