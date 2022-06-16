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  4. Milyonlarca lira değerinde! Hatay'da jandarma ekipleri ele geçirdi

Milyonlarca lira değerinde! Hatay'da jandarma ekipleri ele geçirdi

16.06.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 4 milyon lira değerindeki 16 kilogram 'balina kusmuğu' Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan operasyon 4 kişi gözaltına alındı.

Milyonlarca lira değerinde! Hatay'da jandarma ekipleri ele geçirdi

Hatay'da jandarma ekiplerince, piyasa değeri 4 milyon TL olan 16 kilogram balina kusmuğu (ambergris) maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Mersin'den, Hatay’ın İskenderun ilçesine, balinaların sindirim sisteminden üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu (ambergris) getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

16 KİLOGRAM BALİNA KUSMUĞU ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Haziran günü yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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Hatay
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