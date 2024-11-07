Milyonlarca liralık lüks otomobil tente arıza nedeniyle yıllardır otoparkta bekliyor! "Firma bana 'Arabanı al ne yaparsa yap. Bizi mahkemeye ver sen uğraş' dedi"

Faruk Bilginoğlu, 2019 yılında satın aldığı üstü açılan lüks otomobilini yıllardır kullanamıyor. Ekol TV'de yer alan habere göre, tente arızası nedeniyle üstü tam kapanamayan lüks araç, üzeri branda ve naylonlarla örtülü halde otoparkta bekliyor.

Araç bilirkişi raporlarında da ayıplı çıktı. Aracın kaderini mahkemeden çıkacak karar belirleyecek.

"SERVİS 'BİZE KÜLFET OLUYORSUN' DEDİ"

Bilginoğlu, 12 bin kilometrede arıza yapan aracı servise götürdüğünü ancak her defasında tamirin ardından yine aynı arızayı verdiğini söyledi.



Firmanın artık aracı tamir etmeyi kabul etmediğini ve mağdur olduğunu söyleyen Bilginoğlu, "Otoparka çektim üzerine brandalarla koruyorum hiçbir şekilde kullanamıyorum. 12 bin kilometrede tentesi arızalandı. Tamir edildi ancak arızası giderilmedi. Dördüncü defa arıza yaptığında bana 'Arabanı al ne yaparsa yap. Bizi mahkemeye ver sen uğraş. Biz seninle uğraşmak istemiyoruz. Biz senin aracına çok para harcıyoruz külfet oluyorsun' dediler." ifadelerini kullandı.

"8-9 MİLYONLUK ARABAYI KULLANAMIYORUM"

Bilirkişi raporlarında ürünün kusurlu göründüğünü belirten Bilginoğlu, "Dava süreci devam ediyor. Akü boşaldı, motorda çok büyük sorun olacağını düşünüyorum. Tente tam kapanmadığı için cam da açık kalıyor. Ben 8-9 milyonluk arabayı tente sorunundan dolayı 4 senedir kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır