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Milyonlarca litre bira tüketildi (Octoberfest bitti)

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 07:38 | Son Güncelleme

Almanya'nın Münih kentinde iki hafta süren Octoberfest sona erdi.

Almanya'nın en büyük fetivallerinden olan Octoberfest sona erdi.

Milyonlarca litre bira tüketildi (Octoberfest bitti)

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Münih'te yapılan ve 2 hafta süren organizasyona 6,3 milyon kişinin katıldığı ve geçen yıla oranla katılımın arttığı belirtildi.
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Münih Belediye Başkanı Josef Schmid, "Süper bir festival oldu" derken, iki hafta boyunca tüketilen biranın 7,5 milyon litre olduğu açıklandı.
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Ayrıca, bir önceki yıllara göre suç işleme oranının da düştüğü kaydedildi.
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Octoberfest Almanya

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