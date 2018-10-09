Almanya'nın en büyük fetivallerinden olan Octoberfest sona erdi.

Milyonlarca litre bira tüketildi (Octoberfest bitti)

1 / 17 Münih'te yapılan ve 2 hafta süren organizasyona 6,3 milyon kişinin katıldığı ve geçen yıla oranla katılımın arttığı belirtildi.

2 / 17 Münih Belediye Başkanı Josef Schmid, "Süper bir festival oldu" derken, iki hafta boyunca tüketilen biranın 7,5 milyon litre olduğu açıklandı.

3 / 17 Ayrıca, bir önceki yıllara göre suç işleme oranının da düştüğü kaydedildi.

4 / 17

5 / 17

6 / 17

7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17