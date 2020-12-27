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Milyonlarca metreküp toprak yer değiştirdi

27.12.2020 18:34 | Son Güncelleme:
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Özel bir şirket bünyesinde bulunan Afşin-Elbistan Linyitleri işletmesinde meydana gelen toprak kaymasının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.Yaklaşık 34 yıl kamunun işlettiği ve iki yıl önce özelleşen Afşin-Elbistan Linyitlerinde toprak kayması meydana geldi.

Özel bir şirket bünyesinde bulunan Afşin-Elbistan Linyitleri işletmesinde meydana gelen toprak kaymasının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.
Yaklaşık 34 yıl kamunun işlettiği ve iki yıl önce özelleşen Afşin-Elbistan Linyitlerinde toprak kayması meydana geldi. 3 taşeron firma tarafından kömür tabakasının üstündeki toprak ve hafriyat dökümünün yapıldığı alanda yaşanan ve büyük şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı göçük alanı havadan görüntülendi.
Döküm alanından kayan tonlarca ağırlıktaki toprak, yaklaşık 200 işçinin ve çok sayıda iş makinesinin bulunduğu yere doğru kaydı. Drone ile çekilen fotoğraflarda göçüğün oldukça geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Göçük alanında bir kamyonun hafriyata battığı dikkatlerden kaçmazken; kömür çıkarmaya yarayan bagger adlı devasa makinelerin bir bölümü de toprak altında kaldığı görülüyor.

Kaymakam Demir inceleme yaptı
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın da katıldığı incelemelerde firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Demir, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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