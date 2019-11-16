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Milyonlarca öğrenci ve veliye "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştı - Programla 2019'da 7 milyon 889 bin 426 öğrenci, 1 milyon 929 bin 422 veli ile 496 bin 282 öğretmen "teknoloji bağımlılığı" eğitimi aldı - Tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda 5 milyon 402 bin 319 öğrenci, 1 milyon 232 bin 645 veliye eğitim verilirken, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında da 9 milyon 728 bin 981 öğrenci bilgilendirildi

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veliye eğitim verildi.

AA muhabirinin MEB 2020 yılı bütçe sunumundaki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" kapsamında öğrenci eğitimleri, bilgilendirme, farkındalık çalışmaları, aile rehberliği, öğretmen eğitimleri ve önleyici rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin olarak okul yöneticilerinden öğretmenlere, öğrencilerden velilere uzanan milyonlarca kişinin bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim alması sağlandı.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde 2019'da 645 bin 677 öğretmen ve yönetici, 9 milyon 131 bin 491 öğrenci ve 2 milyon 195 bin 379 veli "sağlıklı yaşam" eğitimlerine katıldı.

- 7 milyonu aşkın öğrenciye "teknoloji bağımlılığı" eğitimi

Çağın en önemli problemlerinden biri olarak gösterilen "teknoloji bağımlılığı" konusunda ise 7 milyon 889 bin 426 öğrenciye eğitim verildi. Teknolojinin kontrolsüz ve aşırı kullanımının hem çocukta hem de yetişkinlerde yaratabileceği zararlar, teknolojiyi doğru ve yararlı bir şekilde kullanma, güvenli internet konusundaki bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerden ayrıca 1 milyon 929 bin 422 veli ile 496 bin 282 öğretmen ve yönetici yararlandı.

- Madde bağımlılığı eğitimlerine 9 milyondan fazla öğrenci katıldı

Tütün bağımlılığı konusunda 393 bin 130 öğretmen ve yöneticiye, 5 milyon 402 bin 319 öğrenciye, 1 milyon 232 bin 645 veliye eğitim veren Bakanlık, alkol bağımlılığıyla mücadele için de 248 bin 335 öğretmen ve yöneticiyi, 2 milyon 725 bin 961 öğrenciyi, 710 bin 911 veliyi bilgilendirdi.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ise 783 bin 245 öğretmen ve yönetici, 9 milyon 728 bin 981 öğrenci ve 2 milyon 514 bin 398 veli eğitildi.

- Yaygın eğitim kurslarında en çok açılan kurs programı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından toplum genelinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 2015'te başlatılan "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Kurs Programı" da yaygın eğitim kurslarında en çok açılan programlar arasındaki yerini aldı.

Bu kurs programıyla 81 ilden yetiştirilen toplam 704 formatör öğretmen yardımıyla Türkiye genelinde 32 bin rehber öğretmene bağımlılıkla mücadele eğitimi verilerek uygulayıcı öğretmenler yetiştirildi.

Açılan 110 bin 603 kursa 3 milyon 983 bin 22 kişi katıldı.

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