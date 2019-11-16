Milyonlarca öğrenci ve veliye "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde 2019'da 645 bin 677 öğretmen ve yönetici, 9 milyon 131 bin 491 öğrenci ve 2 milyon 195 bin 379 veli "sağlıklı yaşam" eğitimlerine katıldı.

AA muhabirinin MEB 2020 yılı bütçe sunumundaki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" kapsamında öğrenci eğitimleri, bilgilendirme, farkındalık çalışmaları, aile rehberliği, öğretmen eğitimleri ve önleyici rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin olarak okul yöneticilerinden öğretmenlere, öğrencilerden velilere uzanan milyonlarca kişinin bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim alması sağlandı.

Çağın en önemli problemlerinden biri olarak gösterilen "teknoloji bağımlılığı" konusunda ise 7 milyon 889 bin 426 öğrenciye eğitim verildi. Teknolojinin kontrolsüz ve aşırı kullanımının hem çocukta hem de yetişkinlerde yaratabileceği zararlar, teknolojiyi doğru ve yararlı bir şekilde kullanma, güvenli internet konusundaki bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerden ayrıca 1 milyon 929 bin 422 veli ile 496 bin 282 öğretmen ve yönetici yararlandı.

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Tütün bağımlılığı konusunda 393 bin 130 öğretmen ve yöneticiye, 5 milyon 402 bin 319 öğrenciye, 1 milyon 232 bin 645 veliye eğitim veren Bakanlık, alkol bağımlılığıyla mücadele için de 248 bin 335 öğretmen ve yöneticiyi, 2 milyon 725 bin 961 öğrenciyi, 710 bin 911 veliyi bilgilendirdi.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ise 783 bin 245 öğretmen ve yönetici, 9 milyon 728 bin 981 öğrenci ve 2 milyon 514 bin 398 veli eğitildi.

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