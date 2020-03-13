Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İşte YÖK'ün koronavirüse karşı aldığı kararlar

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü dünkü toplantıda, bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

Bu kararın tedbir amaçlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kararın amacına ulaşması için bu sürecin akademimizde sükunetli ve dikkatli bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda münferit söylem ve uygulamalara yer verilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Devletin aldığı ve alacağı tedbirlere ilişkin tamimlere uyulmasının önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yükseköğretim kurumlarında koronavirüse yönelik süreçte YÖK'ün koordinasyonunda devletin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edileceği vurgulandı.

Yükseköğretim kurumlarından koronavirüsle ilgili süreçleri yürütecek bir rektör yardımcısının belirlenmesi istendiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin isimlerinin başkanlığa iletildiği, bu kişilerle YÖK arasında sürekli ve doğurdan ilişki tesis edildiği belirtildi.