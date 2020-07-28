Milyonlarca oyunsever bekliyordu! Bu oyunlar da indirime girdi...

Köpek balığı yavrusu olarak başlanan Maneater, bu tür oyun sevenler için oynaması çok keyifli bir oyun. Güzel hikayesindeki görevleri çok geniş bir açık dünyada yaparak elektrik saçan bir köpek balığına dahi dönüşebilirsiniz. Kusursuz bir oyun olmamasına rağmen uygun fiyatı ile eğlenceli bir hikaye içerisinde geçmesi tercih edilebilecek bir oyun yapıyor. Bu oyun da Epic Games'in yaz indirimleri dahilinde.

Dev balinalara karşı hayatta kalma mücadelesi gösterilen oyun, Epic Games'in yaz indirimi kampanyası dahilinde. Günümüzde üretilen strateji oyunları eskiye nazaran daha az ilgi görüyor. Before We Leave ise belli bir kitle tarafından sevilerek oynanıyor. Oyunun genel yapısının fazla şiddet içermeden kaynak ağı ve şehir kurmak üzerine kurulduğu görülüyor.

RED DEAD REDEMPTION II

Bazı oyunseverler için en iyisi olarak tanımlanan Red Dead Redemtion II oyunu Epic Games platformunda indirimli bir fiyat ile sunuluyor. Rockstar'ın en iyi açık dünya oyunlarından birisi olan oyun çok başarılı animasyonlar, müzikler, karakterler ve hikayelerin birleşimi ile meydana gelmiş. 19. yüzyılın sonlarında geçen oyun Van der Linde isimli çete üzerine kurulu. İlk oyundan 12 sene öncesinde geçen oyunda birçok benzer karakter bulunuyor.

BORDERLANDS III

Kıyamet sonrası oyunların içerisinde daha çılgın bir havaya sahip olan Borderlands serisinin üçüncü oyunu da Pandora gezegeninde geçiyor. Popüler akıma bolca gönderme taşıyan oyun, Tyreen ve Troy adlı Calypso İkizleri etrafına kurulu bir hikayeye sahip. Eğlencede sınır tanımayan Borderlands III, lokal co-op ve dört kişilik çevrim içi desteği ile birlikte geliyor. Araçların çatışma sırasında daha etkili olmasını araçları kişiselleştirerek sağlayabilirsiniz. Farklı araç seçenekleri barındırması saldırı stratejinizi geliştirmenize olanak sağlıyor. Sürüş mekanikleri konusunda biraz sığ kalsa da oynarken keyif alabileceğiniz bir oyun.

