Concetta Antico çocukken resim yapmaya başlamış. Renklerin kendisini her zaman büyülediğini ve gördüğü etkileyici yeşilleri, pembeleri ve mavileri tuvale yansıtmaya çalıştığını anlatıyor.

Ancak yıllar sonra gördüğü çeşitli renk tonlarının etrafındaki insanların görebildiklerinden çok farklı olduğunu anlamış.

Diğer tetrakromatlar gibi onun gözleri de fazladan dördüncü bir koni hücresi sınıfına sahip, böylece milyonlarca renk tonu görebiliyor.

Californialı bilimadamı Kimberly Jameson renk bilimi üzerinde çalışıyor. Bu insanların renkleri algılaması anlamına geliyor. Tetrakromasinin özellikle Hint-Avrupalı kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Bu kadınların renk körü oğlan çocuklarının olması olasılığı da daha fazla. Yani bu özel genetik mutasyon, süper görüşü garanti etmiyor. Bu genetik mutasyonun neden olduğu hala tam olarak bilinmiyor.

Jameson daha fazla renk görme yetisinin daha fazla hayatta kalabilme olasılığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Maymunlar eşlerinin öfkeli olup olmadığını yalnızca onların cilt rengine bakarak anlayabiliyor. İlkel kabilelerde kadınlar daha parlak ve daha olgun olması muhtemel meyveleri seçiyordu çünkü bunların içeriğinde daha çok şeker vardı.

Jameson günümüzde bu tür sıradışı bir yeteneğin hayatta kalma üzerinde etkisi olmadığını söylüyor. Ancak bu hala bazı insanların gen dizilimininde mevcut. Antico için bu sıra dışı görme bozukluğu onun görsel bir tercüman olmasına ve dünyanın gerçek renklerini insanlara göstermesine yardım ediyor.

