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Milyonlarca sahte akıllı telefon ve aksesuarı piyasaya sürüldü! Sahte olanları anlamak için...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Teknolojik ürünleri satın alma alışkanlıklarımız günden güne değişirken hepimiz kaliteli ve hesaplı ürünlere ulaşmaya çalışıyoruz. Kimi zaman bir telefona bu kadar para verilir mi diyor, kimi zaman da bu çok ucuzmuş diyerek tereddüt ediyoruz. Peki, hangi ürünün gerçek, hangi ürünün sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın sırları yazımızda.

Milyonlarca sahte akıllı telefon ve aksesuarı piyasaya sürüldü! Sahte olanları anlamak için...

Herkes akıllı telefon kullanıyor, kulaklıklarla müzik dinliyor ve bunları şarj etmek için şarj aletleri kullanıyor. Bu ürünlerin size sunduğu deneyimi güzelleştirmek için de kaliteleri ürünleri satın almak istiyorsunuz. Günümüzde gayet uygun fiyatlara akıllı telefon ve aksesuarlarını satın almak mümkün. Fakat aldığınız ürünlerin sahte olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Karşınızda sahte akıllı telefon ve aksesuarlarını tanımanızı sağlayacak ipuçları…

ÜRÜNLERİN AMBALAJI

Telefonun ve telefon aksesuarlarının kutusunun ambalajına dikkat etmelisiniz. Gerçek ürünler tamamen özenilerek ambalajlanmıştır. Herhangi bir bozukluk, tutarsızlık gözükmez. Sahte ürünler ise özensiz ambalajlandığı için düzensiz bir görüntüye sahiptir. Kutunun üzerindeki yazılara baktığınızda yazıların okunur ve tutarlı olmasına da dikkat etmelisiniz. Bozuk bir ambalajlama sebebiyle yazılar okunmayabilir.

ÜRÜNLERİN ÜZERİNDEKİ YAZILAR

Orijinal akıllı telefonlarda ve kutu içerisinden çıkan telefon aksesuarlarında, marka ve ürün adı, özel font stilleri ve belirli renklerde yazılar olur. Bunlara dikkat etmelisiniz. Sahte telefonlarda markaların yazımında farklılıklar olabilir. Ürünlerin üzerindeki yazılar tamamen düzgün olmalıdır. Harflerin birbirine olan mesafesi gibi detaylara bakarsanız hangi ürünün sahte, hangi ürünün gerçek olduğunu ayırt edebilirsiniz. Bir harfin diğer harfe fazla yakın ya da fazla uzak olması ürünün sahte olması anlamına gelir. Markalar ürünlerin gerçeğiyle sahtelerini ayırt edebilmeniz için ipuçları sunmaktadır. Örneğin; Samsung, şarj aletlerinin sadece Vietnam'da üretildiğini belirtiyor. Sahte şarj aletleri Vietnam'da üretilmeyenler oluyor.

ÜRÜNLERİN EK APARATLARI

Orijinal akıllı telefon üreticileri için detaylar önemlidir. Telefonlar, şarj adaptörleri, kablo, kulaklık gibi ürünler pürüzsüz ve tamamen kusursuzdur. Sahte akıllı telefonlar ve aksesuarlarının bazıları orijinali kadar kusursuz değildir ve görünüşleri orijinaline göre daha mat olabilir. Sahte ve orijinal akıllı telefonların şarj yuvası, kulaklık girişi gibi detaylarını incelediğinizde sahte ürünlerde bunların özensiz yapıldığını fark edebilirsiniz.

ŞARJ ADAPTÖRLERİ

Orijinal şarj adaptörlerinin yüzeyi pürüzsüz ve daha parlak bir görünüme sahiptir. Sahte olanlarda buna dikkat edilmez. Şarj adaptörlerinin üzerindeki yazılara baktığınızda orijinalinde olmayan ek semboller görebilirsiniz. Bunu ayırt edebilmek için internetten orijinal şarj aletinin görselini inceleyebilirsiniz. Şarj adaptörlerinin fiş kısmında yer alan çentikler de ürünün orijinal olduğunu gösterebilen bulgulardır. Çentik varsa ürün orijinal, yoksa sahte olabilir.

EKRAN

Akıllı telefonların sahteliğini belirleyen en belirgin yapılarından biri ekranıdır. Ekranın ışığı yansıtma durumuna baktığınızda sahte telefonların ışığı daha fazla yansıttığını göreceksiniz. Aynı zamanda sahte akıllı telefonların ekranı daha yavaş tepki süresine sahiptir.

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