Milyonlarca sahte akıllı telefon ve aksesuarı piyasaya sürüldü! Sahte olanları anlamak için...

Herkes akıllı telefon kullanıyor, kulaklıklarla müzik dinliyor ve bunları şarj etmek için şarj aletleri kullanıyor. Bu ürünlerin size sunduğu deneyimi güzelleştirmek için de kaliteleri ürünleri satın almak istiyorsunuz. Günümüzde gayet uygun fiyatlara akıllı telefon ve aksesuarlarını satın almak mümkün. Fakat aldığınız ürünlerin sahte olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Karşınızda sahte akıllı telefon ve aksesuarlarını tanımanızı sağlayacak ipuçları…

ÜRÜNLERİN AMBALAJI

Telefonun ve telefon aksesuarlarının kutusunun ambalajına dikkat etmelisiniz. Gerçek ürünler tamamen özenilerek ambalajlanmıştır. Herhangi bir bozukluk, tutarsızlık gözükmez. Sahte ürünler ise özensiz ambalajlandığı için düzensiz bir görüntüye sahiptir. Kutunun üzerindeki yazılara baktığınızda yazıların okunur ve tutarlı olmasına da dikkat etmelisiniz. Bozuk bir ambalajlama sebebiyle yazılar okunmayabilir.

ÜRÜNLERİN ÜZERİNDEKİ YAZILAR

Orijinal akıllı telefonlarda ve kutu içerisinden çıkan telefon aksesuarlarında, marka ve ürün adı, özel font stilleri ve belirli renklerde yazılar olur. Bunlara dikkat etmelisiniz. Sahte telefonlarda markaların yazımında farklılıklar olabilir. Ürünlerin üzerindeki yazılar tamamen düzgün olmalıdır. Harflerin birbirine olan mesafesi gibi detaylara bakarsanız hangi ürünün sahte, hangi ürünün gerçek olduğunu ayırt edebilirsiniz. Bir harfin diğer harfe fazla yakın ya da fazla uzak olması ürünün sahte olması anlamına gelir. Markalar ürünlerin gerçeğiyle sahtelerini ayırt edebilmeniz için ipuçları sunmaktadır. Örneğin; Samsung, şarj aletlerinin sadece Vietnam'da üretildiğini belirtiyor. Sahte şarj aletleri Vietnam'da üretilmeyenler oluyor.