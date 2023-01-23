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Milyonlarca sürücüye müjde! Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? Trafik cezaları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

23.01.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet affı ve trafik ceza puanının silinmesi son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 23 Ocak Pazartesi günü toplanan Kabine Toplantısı sonrası ehliyet affı ve trafik ceza puanı silinmesi konusunun açıklanması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumdaydı. Erdoğan, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren müjdeli haberleri bir bir duyurdu. Peki, Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? Trafik cezaları ve ceza puanları silinecek mi?

Milyonlarca sürücüye müjde! Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? Trafik cezaları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Ehliyet affı bekleyenlere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Yapılacak düzenlemeyle bazı ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek. İşte detaylar...

BU CEZALAR KAPSAMA DIŞI

Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye göre yapılacak düzenlemeyle sürücülerin belirlenen bazı cezalar dışında aldıkları ceza puanları silinecek.

trafik cezası

Böylelikle alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinmiş olacak.

ceza puano

Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

MİLYONLARCA SÜRÜCÜYE MÜJDE!

Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye göre yapılacak düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

ehl

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

"Ülkemizin kara yolu altyapısını bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilmesiyle ilgili sürecin hayırlı olmasını diliyorum."

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CEZA PUANI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

ehliyet affı

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

trafik polisi

Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.


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