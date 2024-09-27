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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Müjdeli haber geldi: Radar cezaları iptal edilecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.09.2024 16:14
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Bugün bütün sürücüleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Trafikte hız sınırını aşarak radara giren sürücüler için kesilen cezalarla ilgili olan gelişmeye göre, daha önce uygulanan bazı trafik cezalarının iptal edilmesi ve ödenen paraların iade edilmesi gündemde. İşte haberin tüm detayları!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Müjdeli haber geldi: Radar cezaları iptal edilecek

Trafikte radara fazla süratle giren sürücüler için beklenmedik bir yargı kararı çıktı. Mahkeme, hız sınırını sadece 3 kilometre aşan sürücüler için radar cezalarının iptal edilmesine hükmetti. Bu karar, milyonlarca sürücü için emsal teşkil edecek ve radar cezalarına itiraz yolu açılacak.

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YÜZDE 2 HATA PAYI SÜRÜCÜLERE UMUT OLDU

“Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği”nin 7. maddesine dayanan mahkeme, hız tespit cihazlarının yüzde 2 oranında bir hata payı bulunduğunu belirtti. Bu hata payı, sürücüler için cezaların iptaline yönelik güçlü bir itiraz hakkı doğurdu. Mahkemenin bu kararı, sürücülerin aldıkları hız cezalarına yeni bir bakış açısı kazandıracak.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: SÜRÜCÜLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

İzmir’de bir avukat, sadece 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazı kabul etti. Mahkeme, hız tespit cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen radar cezasını iptal etti. Hakimlik, bu hata payının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, cezanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

YENİ BİR KAPI ARALANIYOR

Mahkemenin bu kararı, hız ihlalleri nedeniyle ceza alan sürücüler için yeni bir umut oldu. Hız tespit cihazlarındaki yüzde 2 hata payı ve yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli sınırları az farkla aşan sürücülerin cezalarının iptali mümkün olabilecek. Bu karar, sürücülere kesilen cezalar için geri ödeme yolunu da açmış oldu.

Sürücüler, artık küçük hız aşımı cezalarına karşı haklarını savunabilecek ve haksız yere ödedikleri cezaların iadesi için yasal yolları kullanabilecek.

(Sözcü Televizyonu)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza trafik radar
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