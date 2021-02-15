Milyonlarca Türk'ün ismi Perseverance ile Mars'a gidiyor!

Perseverance için beklentiler oldukça büyük. Zira NASA, geçtiğimiz yıl Atlas 5 roketiyle Florida'dan fırlattığı Perseverance ile Mars'ın yüzeyinde incelemeler, özellikle de birçok kez gündeme gelen Jezero Krateri yüzeyinde araştırmalar yapmayı amaçlıyor. Fakat Perseverance sadece Mars'ta yapacakları ile bilinmiyor. Zira Perseverance aynı zamanda NASA'nın gerçekleştirdiği isim kampanyası ile de adını duyurmuş durumda.

EN ÇOK KATILIM TÜRKİYE'DEN

Perseverance isim kampanyası kapsamında NASA, milyonlarca kişinin Mars'a ismini yazdırmasını sağladı. Çünkü bu kampanyada insanlar kendilerine özel, temsili bir Mars bileti oluşturabiliyordu, NASA ise kayıt yaptıranların isimlerinin Perseverance ile Mars'a gönderileceğini taahhüt ediyordu. Kampanyaya en çok katılım ise Türkiye'den olmuştu.

2.5 MİLYON TÜRK İSMİ MARS'A GİDİYOR

Yapılan açıklamalara göre uzay aracı Türkiye'den 2.5 milyon kişinin ismini taşıyor. Nitekim Perseverance, milyonlarca kişinin ismiyle Mars'a ulaşmak üzere. Yani milyonlarca Türk'ün adı çok yakın bir zaman diliminde Mars'a ulaşacak.

HELİKOPTERİ DE VAR

Jezero Krateri'nin jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak olan Perseverance, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımı taşıyor. Bunun yanı sıra, "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopteri de Perseverance ile birlikte Mars'a gidiyor.

