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Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı! 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez

20.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Şimdi sırada adaylar için dönüm noktası olan tercih maratonu var. Peki adaylar, üniversite ve bölüm seçerken nelere dikkat etmeli?

Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı! 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez

“MUTLU OLACAĞINIZ BÖLÜMLER, EN DOĞRU TERCİHLERDİR”

Aday öğrencilerimiz, yapacağınız tercih listesine mutlaka dikkat edin. İstediğiniz ve mutlu olacağınız bölümleri tercih etmek önemli. İstediğiniz bölüm gelmedi ise 1 yıl daha beklemeyip tekrar hazırlanmayı düşünmelisiniz.

Üniversitelerin sunduğu tercih bursu fırsatlarını mutlaka inceleyin. Karar vermenizde etkili olabilecek bu tercih bursları, istediğiniz mesleğe çok daha ekonomik ulaşmanızı sağlayacaktır.

Tercih listeniz kendi isteklerinizi yansıtmalı. En çok okumak istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme doğru sırlama yaparsanız, tercih ettiğiniz bölüme girme şansınız daha artıracaktır. Tercih listenizde birden fazla bölüm olacak ise çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın.

En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin.

YSK’de bildiğiniz gibi 24 tercih hakkı bulunuyor. 24 tercihin hepsini doldurmak tüm adaylar için en sağlıklısı olacaktır.

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BÖLÜM SEÇMEYİN, HAYATINIZI SEÇİN!

⁃İş bulma-çok para kazanmak için bölüm seçme! Yeteneğinin olduğu, yapabileceğine inandığın, severek çalışabileceğin mesleğin bölümünü seç!

⁃Okurken mesleğine başlayabileceğin, mezun olmadan işini öğreneceğin, mesleğine ilişkin insanlarla tanışacağın bölümleri ve sana bunları sağlayacak üniversiteleri seç!

⁃Üniversite hayatında mutlaka yurtdışına çık! Yurtdışı ağı ve programları geniş olan üniversiteyi seç.

⁃Yabancı dil artık farklılık değil! Farklı dilleri en iyi öğrenebileceğin üniversiteleri seç!

⁃Kişilik ve becerilerinizi geliştirebilecek, kariyerinizde önemli bir adım olacak olan gönüllü projeleri ve Sosyal etkinlikleri gelişmiş üniversiteleri seçin!

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⁃Hobilerinizi geliştirecek, kendinizi ifade etme gücünüzü ortaya çıkaracak ve sorumluluk becerinizi artıracak sosyal kulüp faaliyetlerine katılacağınız, kulüp ağı gelişmiş üniversiteleri seçin!

⁃Kulüp, proje, etkinlik, yurtdışı imkanlarıyla gelişmiş üniversiteleri seçin; networkünüz gelişsin, hayata bir adım önde başlayın!

Altınbaş Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerinde uzman tercih ve kariyer danışmanlarımız ile görüşmek için tüm yerleşkelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıkla aday.altınbaş.edu.tr

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