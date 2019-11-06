HABER

Milyonlarca üründe yüzde 50 indirim başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL, DHA- Kurumsal Haberler Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasını başlattığını duyurdu.

İSTANBUL, DHA- Kurumsal Haberler

Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasını başlattığını duyurdu. Milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı kampanya, 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek.

Boyner, avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimini başlattığını açıkladı. Boyner’in 38 şehirdeki 113 mağazası, kampanyadan yararlanmak isteyen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamak için 4 gün boyunca saat 24.00'e kadar açık olacak. Tüketiciler, Boyner’in Çılgın Kelebek’e özel ayrıcalıklı fiyatlarından yararlanmakla birlikte, kiralar gibi ödeme seçenekleriyle kışlık giyim ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayabilecek.

Boyner’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boyner mağazalarında, kadın giyim, erkek giyim, çocuk, aktif spor veya ev koleksiyonlarında seçili milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim geçerli olacak. Çılgın Kelebek, Boyner mağazalarıyla birlikte boyner.com.tr’de de uygulanacak. Çılgın Kelebek, havaların soğumaya başladığı bugünlerde kış alışverişi için tüketicilerin bütçesine destek olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan paltolar, kabanlar, botlar, çizmeler, atkılar, kazaklar ve daha pek çok ürün ayrıcalıklı fırsatlarla tüketicilerle buluşacak. Tüketiciler, 9 taksite varan ödeme seçenekleriyle en kaliteli kışlık ürünleri bütçelerini zorlamadan, kiralar gibi kolaylıkla satın alabilecek. Birçok sevilen marka, tüketicilere Çılgın Kelebek’e özel sürpriz ve ayrıcalıklar sunacak. Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimin yanı sıra, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess, Advantage ve CardFinans’a özel ödeme ayrıcalıkları ile alışveriş yapabilecek."

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Şüpheli çanta fünye ile patlatıldıŞüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Bu da gerçek Kaz BankBu da gerçek Kaz Bank
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.