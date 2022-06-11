Milyonları korkutan haber! İşte 2022'de gerçekleşmesi beklenen 5 kehanet

1991'de dünyaya gelen Baba Vanga'nın paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilirdi. Ayrıca Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile öngördüğü de iddia ediliyor. Kehanetleriyle korkutan Baba Vanga'nın, 2022 yılı hakkındaki öngörüleri ortaya çıktı.

DAHA FAZLA DOĞAL AFET YAŞANACAK

Baba Vanga, 200 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 2004 yılında meydana gelen tsunamiyi öngörmüştü. 2022'de ise Avustralya ile birkaç Asya ülkesinde yoğun sel felaketleri olacağı Baba Vanga'nın kehanetleri arasında yer alıyor.

UZAYLI İSTİLASI

Kehanete göre göktaşı uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek.

KITLIK

Bir diğer kehanete göre Hindistan'da sıcaklık 50 dereceye yükselecek ve çekirge gibi canlılar tarlaları basıp kıtlığa yol açacak. Bu durum da Hindistan'da büyük bir kıtlık yaşanmasına neden olacak.

ÖLÜMCÜL BİR VİRÜS DAHA

Baba Vanga, 2022'de Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngördü. Ayrıca virüsün yayılımının kontrolden çıkacağı da öngülerden biri...

SU KITLIĞI YAŞANACAK

Bu yıl içme suyu sorununun baş göstereceği ve bu sorunun birçok kişiyi olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Devletlerin, yeni kaynaklar bulmak için düğmeye basacağı iddia ediliyor.



