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  4. Milyonların gözü kulağı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi! Kabine toplantısına saatler kala kritik detaylar: Memur ve memur emeklisine zam, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon...

Milyonların gözü kulağı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi! Kabine toplantısına saatler kala kritik detaylar: Memur ve memur emeklisine zam, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon...

21.08.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısı milyonların beklediği kararlar için kritik önem taşıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere vadettiği vergisiz telefon, tablet, bilgisayar hakkının görüşülmesi bekleniyor. Eylül ayında açıklanacak OVP çalışmaları da Kabine'nin gündeminde olacak. 6,5 milyondan fazla memur ve emeklisinin de gözü, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada olacak.

Milyonların gözü kulağı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi! Kabine toplantısına saatler kala kritik detaylar: Memur ve memur emeklisine zam, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi saatler sonra kritik toplantıya ev sahipliği edecek. Devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan gerginliğe dek Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki öne çıkan başlıklar masaya yatırılacak.

İŞ DÜNYASININ ŞİKAYETLERİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak olan Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasının yanı sıra para sıkılaştırma politikası hakkında sunumlar yapması bekleniyor. İş dünyasından gelen krediye erişim şikayeti de ele alınması beklenen konular arasında

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MEMURLAR ZAMMI BEKLERKEN...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor. Görüşmelere başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam pazarlığı sürecinden gelinen son durumu toplantıda sunacak. Memurların yeterli bulmadığı teklif ve memurlar için atılabilecek yeni adımlar da değerlendirilecek.

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KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK

Türk askerleri ile BM askerlerini Kuzey Kıbrıs'ta karşı karşıya getiren Pile-Yiğitler yolu gerginliği Kabine'nin dış politikadaki öncelikli konuları arasında yer alacak. Türkiye'nin uluslararası arena alabileceği inisiyatifler görüşülecek.

TAHIL KORİDORU, DEPREM BÖLGESİ, TERÖRLE MÜCADELE

Başlangıcından beri Türkiye'nin önemli bir arabulucu rolü üstlendiği Rusya-Ukrayna savaşı ve beraberinde tahıl koridorunun akıbeti de ele alınacak.

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Kabine'de ayrıca deprem bölgesinde sürmekte olan konut inşaları, afetlerle mücadelede alınabilecek yeni önlemler ve terörle mücadele de masaya yatırılacak.

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