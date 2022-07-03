Milyonların sevgilisiydi! Youtuber Technoblade ölümünü böyle duyurdu: "Eğer bunu izliyorsan ben öldüm"

Popüler bir Minecraft YouTuber'ı olan Technoblade, kanserden dolayı 23 yaşında yaşama veda etti. Technoblade, YouTube kanalına yüklediği “so long nerds” adlı bir video ile sosyal medyanın gündemine girdi. Veda videosu niteliği taşıyan bu video, izleyenlerini hüzünlendirdi.

"EĞER BUNU İZLİYORSAN, BEN ÖLDÜM"

Technoblade'in hazırladığı veda videosu ölümünün ardından yayınlandı. Videoda önce babası görüldü ve oğlunun bir mesajı olduğunu söyledi. Technoblade ise "Eğer bunu izliyorsan, ben öldüm" diyerek söze girdi.

İŞTE TECHNOBLADE'İN GERÇEK ADI

Hayranlarına ve diğer yayıncılara yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etti ve gerçek adının Alex olduğunu açıkladı. "Yüzlerce hayatım daha olsa, yine Techoblade olmayı seçerdim çünkü bunlar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadesini de kullandı. Ünlü YouTuber, videodaki sözlerini “Technoblade oyun dışı” diyerek bitirdi.

Babası, Technoblade'in son videosunun senaryosunu yataktan yazdığını belirterek videoyu çektikten sonra ünlü Youtuber'ın yaklaşık sekiz saat yaşadığını ifade etti.

12 milyondan fazla takipçisi bulunan Technoblade, Ağustos 2021'de kanalında yayınlanan bir videoda kendisine kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı.

