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Milyonlarla kayıplara karışan banka müdürünün kardeşi tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 19:46 | Son Güncelleme

MÜDÜR İZMİR’DE YAKALANDI Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Alanya’da kayıplara karışan banka şubesi müdürü A.İ.’nin İzmir’de yakalandığı duyuruldu.

MÜDÜR İZMİR’DE YAKALANDI
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Alanya’da kayıplara karışan banka şubesi müdürü A.İ.’nin İzmir’de yakalandığı duyuruldu. Başsavcı Yasın Emre imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları’ kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışmaları ile A.İ. az önce İzmir’de yakalanmıştır, soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin de amcası bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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