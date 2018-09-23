Milyonlarla kayıplara karışan banka müdürünün kardeşi tutuklandı (2)

MÜDÜR İZMİR’DE YAKALANDI
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Alanya’da kayıplara karışan banka şubesi müdürü A.İ.’nin İzmir’de yakalandığı duyuruldu. Başsavcı Yasın Emre imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları’ kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışmaları ile A.İ. az önce İzmir’de yakalanmıştır, soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin de amcası bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor
Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum