Milyonluk araba, koruma... Menzil tarikatının serveti yine gündemde! 'Eş şeyhlik' kavramı sonrası oğlu da Avrupa'da böyle karşılandı

Menzil tarikatının serveti son günlerde ortaya çıkan görüntülerle gündem konusu oldu. Sosyal medyada sık sık lüks araçları ve gösterişli karşılamalarıyla dikkat çeken, Menzil tarikatı servetini açık açık sergilemeye devam ediyor.

'EŞ ŞEYHLİK' KAVRAMI SONRASI AİLENİN TÜM ÜYELERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Tarikat üyelerinin 'Gavs' olarak nitelediği Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümü yönetime 'eş şeyhlik' kavramını getirirken, servetten ailenin tüm üyeleri faydalanmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son olarak şeylerden biri olan Seyyid Muhammed Fettah'ın oğlu Galip el Hüseyni'nin Avrupa'da karşılanma anı sosyal medyada gündem oldu.

BÖYLE KARŞILANDI

Tarikat üyelerinin yanına milyonluk Mercedes cipi ve korumasıyla gelen Hüseyni'nin bina girişinde küçük çocuklar tarafından güllerle karşılandığı görüldü.







